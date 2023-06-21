Кава та десерт в одній чашці: незвичайний рецепт капучино парфе
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Ви можете готувати цю не звичайну страву відповідно до своїх смаків
Хочеться здивувати свою другу половинку незвичайною стравою? Пропонуємо поєднати вишуканий французький десерт парфе з італійським еспресо. У вас вийде неймовірно смачний десерт — капучино парфе.
Рецепт Shuba чудовий тим, що ви можете фантазувати відповідно до своїх бажань: наприклад, додати корицю або мускатний горіх. Якщо вам у рецепті багато вершків — не додавайте збиті в кінці. Дивуйте коханих та насолоджуйтесь самі!
Як приготувати капучино парфе
Інгредієнти на 6 порцій:
- жовтки курячі — 3 шт.;
- розчинна кава — 1 ст. л.;
- кавовий лікер — 30 мл;
- кава еспресо — 30 мл;
- цукор — 70 г;
- вершки 33% — 250 мл.
Для подачі:
- вершки 33% — 125 мл;
- какао-порошок — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Збийте до густої піни яєчні жовтки, цукор, розчинну каву, кавовий лікер та заварене еспресо.
- Саме час влаштувати "крижану лазню". Для цього в окрему миску налийте холодну воду, додайте кубики льоду. Опустіть дно миски з сумішшю в крижану воду і збивайте суміш далі, щоб вона охолоне і стала густою.
- Коли маса стане холодною і трохи застигне, збийте 250 мл вершків до густої піни і втрутите їх у масу. Розкладіть суміш по порційним чашкам, наповнюючи їх не до країв. Поставте у холодильник і дайте добре застигнути.
- Дістаньте десерт із холодильника за 15 хвилин до подачі. Збийте до густої піни жирні вершки та розкладіть їх за допомогою кулінарного мішечка на парф, посипте через ситечко какао-порошком та насолоджуйтесь. Смачного!
Дітей можна побалувати незвичайними зацукрованими волоськими горіхами. Цей десерт ви не купите в жодному магазині.