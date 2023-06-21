Кава та десерт в одній чашці: незвичайний рецепт капучино парфе

Ви можете готувати цю не звичайну страву відповідно до своїх смаків

Хочеться здивувати свою другу половинку незвичайною стравою? Пропонуємо поєднати вишуканий французький десерт парфе з італійським еспресо. У вас вийде неймовірно смачний десерт — капучино парфе.

Рецепт Shuba чудовий тим, що ви можете фантазувати відповідно до своїх бажань: наприклад, додати корицю або мускатний горіх. Якщо вам у рецепті багато вершків — не додавайте збиті в кінці. Дивуйте коханих та насолоджуйтесь самі!

Як приготувати капучино парфе

Інгредієнти на 6 порцій:

жовтки курячі — 3 шт.;

розчинна кава — 1 ст. л.;

кавовий лікер — 30 мл;

кава еспресо — 30 мл;

цукор — 70 г;

вершки 33% — 250 мл.

Для подачі:

вершки 33% — 125 мл;

какао-порошок — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Збийте до густої піни яєчні жовтки, цукор, розчинну каву, кавовий лікер та заварене еспресо. Саме час влаштувати "крижану лазню". Для цього в окрему миску налийте холодну воду, додайте кубики льоду. Опустіть дно миски з сумішшю в крижану воду і збивайте суміш далі, щоб вона охолоне і стала густою. Коли маса стане холодною і трохи застигне, збийте 250 мл вершків до густої піни і втрутите їх у масу. Розкладіть суміш по порційним чашкам, наповнюючи їх не до країв. Поставте у холодильник і дайте добре застигнути. Дістаньте десерт із холодильника за 15 хвилин до подачі. Збийте до густої піни жирні вершки та розкладіть їх за допомогою кулінарного мішечка на парф, посипте через ситечко какао-порошком та насолоджуйтесь. Смачного!

Дітей можна побалувати незвичайними зацукрованими волоськими горіхами. Цей десерт ви не купите в жодному магазині.