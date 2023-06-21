Відмовтеся від покупного назавжди: рецепт домашнього сиру із зеленню за 15 хвилин

Всього три інгредієнти — і у вас на столі неймовірна смакота

Натуральний сир – це не лише смачно, а й дуже корисно. У ньому міститься багато білка, який так необхідний нам щодня. Але на полицях магазинів багато підробок та неякісного товару і щоб бути впевненим в його якості, можна приготувати сир вдома.

Для рецепту "Це Смак" вам знадобиться всього три інгредієнти і зовсім небагато часу. Тим більше ви можете готувати страву відповідно до своїх уподобань: якщо любите солоний сир, додайте більше солі. А для гостроти та пікантності можна зібрати букет із пряних трав та улюблених спецій. Хочете здивувати рідних та друзів – додайте горіхів чи грибів.

Як приготувати сир із зеленню

Інгредієнти на 4 порції:

молоко (щонайменше 3%) – 1 л;

сметана (20%) – 200 г;

яйце – 3 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

сушений кріп – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У каструлі змішайте молоко та сіль. Доведіть до кипіння. Окремо збийте яйця зі сметаною. За допомогою ложки зробіть у киплячому молоці вирву і влийте яєчну суміш, продовжуючи перемішувати. За кілька хвилин суміш почне згортатися. Варіть сир на середньому вогні ще 5-7 хвилин. За 2-3 хвилини до готовності додайте зелень. Перемішайте. Коли на ложці не залишатимуться шматочки сиру, можете забрати каструлю з вогню. Викладіть на сито марлю у два шари. Вилийте вміст каструлі та зачекайте, поки стіче рідина. Захопіть пластикову коробочку і зробіть кілька невеликих отворів. Пересипте сир у неї. Зверху поставте такий же контейнер і додайте будь-який вантаж не менше 4 кг. Помістіть всю конструкцію в миску, щоб сироватка могла стекти. Залишіть на 2-3 години.

Також удома ви можете приготувати плавлений сир. Він вийде набагато корисніше магазинного.