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Відмовтеся від покупного назавжди: рецепт домашнього сиру із зеленню за 15 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий домашній сир близькі проситимуть щодня
Такий домашній сир близькі проситимуть щодня. Фото cesmak.info

Всього три інгредієнти — і у вас на столі неймовірна смакота

Натуральний сир – це не лише смачно, а й дуже корисно. У ньому міститься багато білка, який так необхідний нам щодня. Але на полицях магазинів багато підробок та неякісного товару і щоб бути впевненим в його якості, можна приготувати сир вдома.

Для рецепту "Це Смак" вам знадобиться всього три інгредієнти і зовсім небагато часу. Тим більше ви можете готувати страву відповідно до своїх уподобань: якщо любите солоний сир, додайте більше солі. А для гостроти та пікантності можна зібрати букет із пряних трав та улюблених спецій. Хочете здивувати рідних та друзів – додайте горіхів чи грибів.

Як приготувати сир із зеленню

Інгредієнти на 4 порції:

  • молоко (щонайменше 3%) – 1 л;
  • сметана (20%) – 200 г;
  • яйце – 3 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сушений кріп – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. У каструлі змішайте молоко та сіль. Доведіть до кипіння.
  2. Окремо збийте яйця зі сметаною. За допомогою ложки зробіть у киплячому молоці вирву і влийте яєчну суміш, продовжуючи перемішувати.
  3. За кілька хвилин суміш почне згортатися. Варіть сир на середньому вогні ще 5-7 хвилин.
  4. За 2-3 хвилини до готовності додайте зелень. Перемішайте. Коли на ложці не залишатимуться шматочки сиру, можете забрати каструлю з вогню.
  5. Викладіть на сито марлю у два шари. Вилийте вміст каструлі та зачекайте, поки стіче рідина.
  6. Захопіть пластикову коробочку і зробіть кілька невеликих отворів. Пересипте сир у неї. Зверху поставте такий же контейнер і додайте будь-який вантаж не менше 4 кг.
  7. Помістіть всю конструкцію в миску, щоб сироватка могла стекти. Залишіть на 2-3 години.

Також удома ви можете приготувати плавлений сир. Він вийде набагато корисніше магазинного.

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