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Всього 5 хвилин та 2 яйця — і смачне печиво готове: неймовірний рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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З цими ласощами про магазинне печиво забудете
З цими ласощами про магазинне печиво забудете. Фото Сегодня

Ідеально до чаю чи кави

Ми розповідали, як готувати смачні дріжджові рогалики. Наступний рецепт печива ще простіший.

Це елементарне пісочне печиво готується дуже швидко і з найпростіших продуктів. Спробуйте — і про магазинні солодощі не згадаєте.

Інгредієнти:

  • Борошно – 450 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Ванільний цукор – 1 ч. л.
  • Цукор – 120 г
  • Вершкове масло – 135 г
  • Білий йогурт – 100 г
  • Яйця — 2 шт
  • Сіль — дрібка
  • Родзинки, горіхи — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Вінчиком змішуємо яйця, дрібку солі, ванільний цукор та цукор. Додаємо до них розтоплене вершкове масло та йогурт.
  2. Частинами просіюємо у тісто вершкове масло разом з розпушувачем. Замішуємо еластичне тісто. На цьому етапі вмикаємо духовку на 180 градусів.
  3. Додаємо родзинки та подрібнені горішки. Вмішуємо. Розкочуємо тісто пластом товщиною приблизно в сантиметр.
  4. Вирубаємо печиво склянкою або спеціальною вирубкою. Робимо так, поки не закінчиться тісто — замішуємо, розкатуємо, вирубаємо.
  5. Вирізане печиво викладаємо на деко, застелене пергаментом. Готуємо орієнтовно 20-25 хвилин.

Таке печиво ідеально підійде як швидкий варіант солодощів до чаю. Також ми розповідали, як готувати солодощі на майонезі.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Випічка #Десерт