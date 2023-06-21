Всього 5 хвилин та 2 яйця — і смачне печиво готове: неймовірний рецепт
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Ідеально до чаю чи кави
Ми розповідали, як готувати смачні дріжджові рогалики. Наступний рецепт печива ще простіший.
Це елементарне пісочне печиво готується дуже швидко і з найпростіших продуктів. Спробуйте — і про магазинні солодощі не згадаєте.
Інгредієнти:
- Борошно – 450 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
- Цукор – 120 г
- Вершкове масло – 135 г
- Білий йогурт – 100 г
- Яйця — 2 шт
- Сіль — дрібка
- Родзинки, горіхи — до смаку
Спосіб приготування:
- Вінчиком змішуємо яйця, дрібку солі, ванільний цукор та цукор. Додаємо до них розтоплене вершкове масло та йогурт.
- Частинами просіюємо у тісто вершкове масло разом з розпушувачем. Замішуємо еластичне тісто. На цьому етапі вмикаємо духовку на 180 градусів.
- Додаємо родзинки та подрібнені горішки. Вмішуємо. Розкочуємо тісто пластом товщиною приблизно в сантиметр.
- Вирубаємо печиво склянкою або спеціальною вирубкою. Робимо так, поки не закінчиться тісто — замішуємо, розкатуємо, вирубаємо.
- Вирізане печиво викладаємо на деко, застелене пергаментом. Готуємо орієнтовно 20-25 хвилин.
Таке печиво ідеально підійде як швидкий варіант солодощів до чаю. Також ми розповідали, як готувати солодощі на майонезі.