Всього 5 хвилин та 2 яйця — і смачне печиво готове: неймовірний рецепт

Ідеально до чаю чи кави

Ми розповідали, як готувати смачні дріжджові рогалики. Наступний рецепт печива ще простіший.

Це елементарне пісочне печиво готується дуже швидко і з найпростіших продуктів. Спробуйте — і про магазинні солодощі не згадаєте.

Інгредієнти:

Борошно – 450 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Цукор – 120 г

Вершкове масло – 135 г

Білий йогурт – 100 г

Яйця — 2 шт

Сіль — дрібка

Родзинки, горіхи — до смаку

Спосіб приготування:

Вінчиком змішуємо яйця, дрібку солі, ванільний цукор та цукор. Додаємо до них розтоплене вершкове масло та йогурт. Частинами просіюємо у тісто вершкове масло разом з розпушувачем. Замішуємо еластичне тісто. На цьому етапі вмикаємо духовку на 180 градусів. Додаємо родзинки та подрібнені горішки. Вмішуємо. Розкочуємо тісто пластом товщиною приблизно в сантиметр. Вирубаємо печиво склянкою або спеціальною вирубкою. Робимо так, поки не закінчиться тісто — замішуємо, розкатуємо, вирубаємо. Вирізане печиво викладаємо на деко, застелене пергаментом. Готуємо орієнтовно 20-25 хвилин.

Таке печиво ідеально підійде як швидкий варіант солодощів до чаю. Також ми розповідали, як готувати солодощі на майонезі.