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Від цього "торта" всі будуть у захваті: неймовірна закуска з кабачків

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Будете готувати його, поки є кабачки
Будете готувати його, поки є кабачки. Фото znaj.ua

Всі спитають у вас рецепт

Ми розповідали, як готувати смачну закуску до святкового столу — рулет з кабачків з грибочками. Ще одна форма цієї страви — кабачковий торт.

Це ідеальна святкова страва влітку, коли є велика кількість сезонних овочів. Побалуйте свою родину тортом із кабачків з сирною начинкою. Рецептом ділиться theLime.

Інгредієнти:

  • кабачки — 500 г
  • яйця — 2 шт.
  • часник — 2 зубчики
  • борошно — 140 г)
  • сіль, перець — до смаку
  • вершковий сир — 250 г
  • майонез — 100 г
  • часник — до смаку
  • кріп — 0,5 пучка
  • помідор — 1-2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Кабачок промиваємо у проточній воді, витираємо насухо. Натираємо його на великій терці, солимо, залишаємо приблизно на 10-15 хвилин.
  2. Потім віджимаємо весь сік, що пустив кабачок. Потім додаємо в нього перець, яйця, борошно, подрібнений часник і ретельно перемішуємо.
  3. Розігріваємо сковороду з невеликою кількістю рослинної олії. Смажимо кабачкові млинці з двох боків до готовності. Готові кабачкові млинці викладаємо на тарілку. Коли охолонуть — можна збирати торт.
  4. Для "крему" сир змішуємо з часником, подрібненим кропом та майонезом. Помідори нарізаємо тонкими кружальцями.
  5. Збираємо торт — млинці промазуємо кремом, перекладаємо помідорами. Ставимо його в холодильник як мінімум на годину.

Подаємо кабачковий торт до столу, нарізавши на порційні шматочки. Також ми розповідали про схожу закуску — хлібний торт.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Торт #Закуска