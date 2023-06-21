Від цього "торта" всі будуть у захваті: неймовірна закуска з кабачків
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Всі спитають у вас рецепт
Ми розповідали, як готувати смачну закуску до святкового столу — рулет з кабачків з грибочками. Ще одна форма цієї страви — кабачковий торт.
Це ідеальна святкова страва влітку, коли є велика кількість сезонних овочів. Побалуйте свою родину тортом із кабачків з сирною начинкою. Рецептом ділиться theLime.
Інгредієнти:
- кабачки — 500 г
- яйця — 2 шт.
- часник — 2 зубчики
- борошно — 140 г)
- сіль, перець — до смаку
- вершковий сир — 250 г
- майонез — 100 г
- часник — до смаку
- кріп — 0,5 пучка
- помідор — 1-2 шт.
Спосіб приготування:
- Кабачок промиваємо у проточній воді, витираємо насухо. Натираємо його на великій терці, солимо, залишаємо приблизно на 10-15 хвилин.
- Потім віджимаємо весь сік, що пустив кабачок. Потім додаємо в нього перець, яйця, борошно, подрібнений часник і ретельно перемішуємо.
- Розігріваємо сковороду з невеликою кількістю рослинної олії. Смажимо кабачкові млинці з двох боків до готовності. Готові кабачкові млинці викладаємо на тарілку. Коли охолонуть — можна збирати торт.
- Для "крему" сир змішуємо з часником, подрібненим кропом та майонезом. Помідори нарізаємо тонкими кружальцями.
- Збираємо торт — млинці промазуємо кремом, перекладаємо помідорами. Ставимо його в холодильник як мінімум на годину.
Подаємо кабачковий торт до столу, нарізавши на порційні шматочки. Також ми розповідали про схожу закуску — хлібний торт.