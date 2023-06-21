Від цього "торта" всі будуть у захваті: неймовірна закуска з кабачків

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Ми розповідали, як готувати смачну закуску до святкового столу — рулет з кабачків з грибочками. Ще одна форма цієї страви — кабачковий торт.

Це ідеальна святкова страва влітку, коли є велика кількість сезонних овочів. Побалуйте свою родину тортом із кабачків з сирною начинкою. Рецептом ділиться theLime.

Інгредієнти:

кабачки — 500 г

яйця — 2 шт.

часник — 2 зубчики

борошно — 140 г)

сіль, перець — до смаку

вершковий сир — 250 г

майонез — 100 г

часник — до смаку

кріп — 0,5 пучка

помідор — 1-2 шт.

Спосіб приготування:

Кабачок промиваємо у проточній воді, витираємо насухо. Натираємо його на великій терці, солимо, залишаємо приблизно на 10-15 хвилин. Потім віджимаємо весь сік, що пустив кабачок. Потім додаємо в нього перець, яйця, борошно, подрібнений часник і ретельно перемішуємо. Розігріваємо сковороду з невеликою кількістю рослинної олії. Смажимо кабачкові млинці з двох боків до готовності. Готові кабачкові млинці викладаємо на тарілку. Коли охолонуть — можна збирати торт. Для "крему" сир змішуємо з часником, подрібненим кропом та майонезом. Помідори нарізаємо тонкими кружальцями. Збираємо торт — млинці промазуємо кремом, перекладаємо помідорами. Ставимо його в холодильник як мінімум на годину.

Подаємо кабачковий торт до столу, нарізавши на порційні шматочки. Також ми розповідали про схожу закуску — хлібний торт.