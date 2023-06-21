Заготовка, яку зметуть зі столу за секунду: фантастичний маринований перець

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Ми розповідали, як закривати неймовірне овочеве асорті на зиму. Тепер ділимось рецептом консервованого перцю.

Соковитий м’ясистий маринований перець стане справжньою знахідкою, адже його можна додати до багатьох страв – плову, картопляного пюре, каш. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

1,5 кг болгарського перцю

100 мл олії

60 мл лимонного соку

по чайній ложці солі й цукру

8-10 горошин чорного перцю

лаврове листя

Спосіб приготування:

Перець викладаємо на деко, запікаємо в розігрітій до 220 градусів духовці 40 хв. З охолодженого перцю знімаємо шкірочку, видаляємо насіння. Якщо виділився сік — зливаємо його окремо. Перець довільно нарізаємо. Викладаємо його в стерилізовані банки, залишивши місце для маринаду. Кладемо кілька горошин чорного перцю й лавровий листок. Додаємо до соку з перців лимонний сік, олію, сіль і цукор. Перемішуємо до повного розчинення кристаликів. Акуратно за допомогою столової ложки заливаємо банки з перцем духмяним маринадом, не доходячи до краю банки 1 см. Банки ставимо у каструлю з тканинною серветкою на дні. Наливаємо холодної води по плічка банок. Прикриваємо кришками. Варимо 15 хв від початку кипіння. Опісля закручуємо й перевертаємо.

Заготовка зберігається в темному прохолодному місці. Також ми розповідали, як закривати "Помідори під снігом".