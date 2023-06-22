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Тільки картопля, мікрохвильова піч і 15 хвилин: без цього рецепту чипсів не обійдеться жоден кіновечір

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Натуральні домашні чіпси з картоплі
Натуральні домашні чіпси з картоплі. Фото Depositphotos

На хрускіт і аромат збігуться всі сусіди

Не варто недооцінювати мікрохвильову піч, адже в ній можна не лише розігріти їжу, а й готувати різні страви. Один варіант закуски ми пропонуємо вам приготувати саме в мікрохвильовій печі.

Йдеться про картопляні чипси. Якщо вам хочеться порадувати себе смачними та корисними снеками, то цей простий рецепт "Мета" улюблених хрустинок точно для вас. Золотисті, ароматні та смачні – саме такими чипсами ви насолоджуватиметеся під час перегляду фільму. Ну що, ви вже взяли картоплю?

Як приготувати чипси в мікрохвильовій печі

Інгредієнти:

  • картопля — 1-2 шт.;
  • оливкова олія;
  • морська сіль;
  • паприка.

Спосіб приготування

  1. За допомогою овочечистки наріжте картопля максимально тонко.
  2. Застеліть тарілку пергаментом і змастіть оливковою олією.
  3. Викладіть на папір шар картоплі та посипте сіллю з паприкою. Однак ви можете використовувати будь-які іншу спеції, які вам до смаку.
  4. Поставте чипси в мікрохвильову піч на повну потужність. Спочатку варто приготувати три хвилини, а потім перевірити та за необхідності повторити процедуру.

Тільки не викидайте шкірку, що залишилася — з неї теж можна приготувати хрусткі чипси. Так у вас страви буде вдвічі більше!

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#Рецепт #Чіпси #Картопляні чіпси #Готуємо вдома