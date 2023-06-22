Тільки картопля, мікрохвильова піч і 15 хвилин: без цього рецепту чипсів не обійдеться жоден кіновечір
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
На хрускіт і аромат збігуться всі сусіди
Не варто недооцінювати мікрохвильову піч, адже в ній можна не лише розігріти їжу, а й готувати різні страви. Один варіант закуски ми пропонуємо вам приготувати саме в мікрохвильовій печі.
Йдеться про картопляні чипси. Якщо вам хочеться порадувати себе смачними та корисними снеками, то цей простий рецепт "Мета" улюблених хрустинок точно для вас. Золотисті, ароматні та смачні – саме такими чипсами ви насолоджуватиметеся під час перегляду фільму. Ну що, ви вже взяли картоплю?
Як приготувати чипси в мікрохвильовій печі
Інгредієнти:
- картопля — 1-2 шт.;
- оливкова олія;
- морська сіль;
- паприка.
Спосіб приготування
- За допомогою овочечистки наріжте картопля максимально тонко.
- Застеліть тарілку пергаментом і змастіть оливковою олією.
- Викладіть на папір шар картоплі та посипте сіллю з паприкою. Однак ви можете використовувати будь-які іншу спеції, які вам до смаку.
- Поставте чипси в мікрохвильову піч на повну потужність. Спочатку варто приготувати три хвилини, а потім перевірити та за необхідності повторити процедуру.
Тільки не викидайте шкірку, що залишилася — з неї теж можна приготувати хрусткі чипси. Так у вас страви буде вдвічі більше!