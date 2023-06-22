Улюблена страва Зеленського: як приготувати соковитий стейк по-президентськи

Проста у приготуванні страва обов’язково сподобається і вам!

Президент України Володимир Зеленський неодноразово зізнавався в інтерв’ю, може їсти все, що завгодно. Однак найбільше глава держави любить яловичий стейк.

"Найбільше я люблю яловичий стейк, але рідко його зараз їм. Я взагалі люблю готувати м’ясо на грилі, хоча теж це дуже рідко роблю. .

Тандир – це піч-жарівня, мангал кулястої форми для приготування їжі. Разом із "РБК-Україна" розповідаємо, як приготувати соковитий яловичий стейк по-президентськи у такій печі.

Як приготувати стейк з яловичини

Спосіб приготування:

Яловичину потрібно нарізати на шматочки завтовшки 2-2,5 см. Стейки необхідно висушити серветкою та натерти сумішшю солі та перцю. Тандир розігріти до 71°C і помістити в нього стейки яловичі. Через 10 хвилин перевірити м’ясо та перевернути його. За необхідності допікати стейки, але не пересушувати — на це знадобиться ще близько 10 хвилин. Готове м’ясо вийняти з тандира та дати йому постояти 5-10 хвилин. Далі залишається лише нарізати стейки та насолоджуватися їх смаком.

Шаурма — ще одна улюблена страва президента України. Він публікував раніше фото з шаурмою, придбаною на автозаправці, і навіть рекомендував політикам також купувати його.