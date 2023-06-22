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Улюблена страва Зеленського: як приготувати соковитий стейк по-президентськи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніжний та соковитий стейк із яловичини
Ніжний та соковитий стейк із яловичини. Фото Depositphotos

Проста у приготуванні страва обов’язково сподобається і вам!

Президент України Володимир Зеленський неодноразово зізнавався в інтерв’ю, може їсти все, що завгодно. Однак найбільше глава держави любить яловичий стейк.

"Найбільше я люблю яловичий стейк, але рідко його зараз їм. Я взагалі люблю готувати м’ясо на грилі, хоча теж це дуже рідко роблю. .

Тандир – це піч-жарівня, мангал кулястої форми для приготування їжі. Разом із "РБК-Україна" розповідаємо, як приготувати соковитий яловичий стейк по-президентськи у такій печі.

Як приготувати стейк з яловичини

Спосіб приготування:

  1. Яловичину потрібно нарізати на шматочки завтовшки 2-2,5 см.
  2. Стейки необхідно висушити серветкою та натерти сумішшю солі та перцю.
  3. Тандир розігріти до 71°C і помістити в нього стейки яловичі.
  4. Через 10 хвилин перевірити м’ясо та перевернути його.
  5. За необхідності допікати стейки, але не пересушувати — на це знадобиться ще близько 10 хвилин.
  6. Готове м’ясо вийняти з тандира та дати йому постояти 5-10 хвилин. Далі залишається лише нарізати стейки та насолоджуватися їх смаком.

Шаурма — ще одна улюблена страва президента України. Він публікував раніше фото з шаурмою, придбаною на автозаправці, і навіть рекомендував політикам також купувати його.

Теги:
#Рецепт #Стейк #Володимир Зеленський #Готуємо вдома