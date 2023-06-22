Найсмачніші пиріжки виходять так: лінивий рецепт, про який захочуть дізнатись всі
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Ви полюбите пиріжки за простоту приготування, близькі за неймовірний смак
Смажені пиріжки – дуже проста, ситна і легка у приготуванні страва. Ними можна швидко вгамувати голод і зустріти несподіваних гостей.
Сьогодні разом з "Главредом" пропонуємо вам рецепт найсмачніших і найшвидших пиріжків на сковороді з капустою. Такі ліниві пиріжки швидко готуються, але також швидко розлітаються з тарілок.
Як приготувати пиріжки з капустою
Інгредієнти:
- кефір — 350-400 мл;
- борошно — 350-400 г;
- сода — 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- яйця — 2 шт.;
- капуста — 400 г;
- морквина — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Цибулю почистити та дрібно нарізати. Обсмажити до золотистості.
- Морквину почистити, натерти на тертці та додати до цибулі.
- Далі додати дрібно порізану капусту і тушкувати під кришкою 5 хвилин.
- Овочі посолити, поперчити, перемішати та закрити кришкою.
- Готувати начинку на пиріжки до готовності та дати їй охолонути.
- В цей час можна зробити тісто. Для цього необхідно вилити теплий кефір у глибоку миску, додати соду та перемішати.
- Яйця розбити в окрему тарілку, збити трохи виделкою і влити в кефір.
- Просіяти борошно відразу в кефір і перемішати столовою ложкою тісто. Відразу до тіста необхідно додати капусту і перемішати.
- Сковороду добре розігріти з маслом, викласти по 1 столовій ложці тіста. Обсмажити їх із двох сторін і подати до столу.
Капусту для таких лінивих пиріжків потрібно вибирати найкращу. Декілька важливих нюансів — і ви з ринку несете найкращий овоч.