Найсмачніші пиріжки виходять так: лінивий рецепт, про який захочуть дізнатись всі

Ви полюбите пиріжки за простоту приготування, близькі за неймовірний смак

Смажені пиріжки – дуже проста, ситна і легка у приготуванні страва. Ними можна швидко вгамувати голод і зустріти несподіваних гостей.

Сьогодні разом з "Главредом" пропонуємо вам рецепт найсмачніших і найшвидших пиріжків на сковороді з капустою. Такі ліниві пиріжки швидко готуються, але також швидко розлітаються з тарілок.

Як приготувати пиріжки з капустою

Інгредієнти:

кефір — 350-400 мл;

борошно — 350-400 г;

сода — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

капуста — 400 г;

морквина — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити та дрібно нарізати. Обсмажити до золотистості. Морквину почистити, натерти на тертці та додати до цибулі. Далі додати дрібно порізану капусту і тушкувати під кришкою 5 хвилин. Овочі посолити, поперчити, перемішати та закрити кришкою. Готувати начинку на пиріжки до готовності та дати їй охолонути. В цей час можна зробити тісто. Для цього необхідно вилити теплий кефір у глибоку миску, додати соду та перемішати. Яйця розбити в окрему тарілку, збити трохи виделкою і влити в кефір. Просіяти борошно відразу в кефір і перемішати столовою ложкою тісто. Відразу до тіста необхідно додати капусту і перемішати. Сковороду добре розігріти з маслом, викласти по 1 столовій ложці тіста. Обсмажити їх із двох сторін і подати до столу.

Капусту для таких лінивих пиріжків потрібно вибирати найкращу. Декілька важливих нюансів — і ви з ринку несете найкращий овоч.