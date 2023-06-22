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Найсмачніші пиріжки виходять так: лінивий рецепт, про який захочуть дізнатись всі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірні пиріжки з капустою
Неймовірні пиріжки з капустою. Фото Depositphotos

Ви полюбите пиріжки за простоту приготування, близькі за неймовірний смак

Смажені пиріжки – дуже проста, ситна і легка у приготуванні страва. Ними можна швидко вгамувати голод і зустріти несподіваних гостей.

Сьогодні разом з "Главредом" пропонуємо вам рецепт найсмачніших і найшвидших пиріжків на сковороді з капустою. Такі ліниві пиріжки швидко готуються, але також швидко розлітаються з тарілок.

Як приготувати пиріжки з капустою

Інгредієнти:

  • кефір — 350-400 мл;
  • борошно — 350-400 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • капуста — 400 г;
  • морквина — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю почистити та дрібно нарізати. Обсмажити до золотистості.
  2. Морквину почистити, натерти на тертці та додати до цибулі.
  3. Далі додати дрібно порізану капусту і тушкувати під кришкою 5 хвилин.
  4. Овочі посолити, поперчити, перемішати та закрити кришкою.
  5. Готувати начинку на пиріжки до готовності та дати їй охолонути.
  6. В цей час можна зробити тісто. Для цього необхідно вилити теплий кефір у глибоку миску, додати соду та перемішати.
  7. Яйця розбити в окрему тарілку, збити трохи виделкою і влити в кефір.
  8. Просіяти борошно відразу в кефір і перемішати столовою ложкою тісто. Відразу до тіста необхідно додати капусту і перемішати.
  9. Сковороду добре розігріти з маслом, викласти по 1 столовій ложці тіста. Обсмажити їх із двох сторін і подати до столу.

Капусту для таких лінивих пиріжків потрібно вибирати найкращу. Декілька важливих нюансів — і ви з ринку несете найкращий овоч.

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