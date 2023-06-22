Ні яєць, ні молока: з вишневим пирогом за цим рецептом ви вип’єте весь чай
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Цей пиріг вам сподобається не лише їсти, а й готувати!
Найкращий час для найсмачніших ягідних пирогів – саме літо. Зараз усі ягоди, фрукти та овочі найкорисніші. Звичайно ж, найкраще їх їсти у свіжому вигляді для отримання великої кількості вітамінів, але можна приготувати домашній пиріг з ягодами.
Якщо з ринку ви принесли трохи свіжої вишні або ж у вас у холодильнику залишилися ще торішні запаси консервованої чи замороженої, пропонуємо разом з Uaportal приготувати домашній пиріг. Це найкращий варіант десерту нашвидкуруч. Така не витратна і не складна у приготуванні випічка припаде вам до душі.
Як приготувати вишневий пиріг
Інгредієнти:
- вишневий сік – 200 мл;
- цукор – 70 г;
- олія соняшникова – 100 г;
- борошно пшеничне – 270 г;
- крохмаль картопляний – 40 г;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- консервована вишня – 200 г.
Спосіб приготування:
- У велику миску налийте в неї вишневий сік, додайте цукор і олію, перемішайте.
- Додайте крохмаль, розпушувач та просіяне борошно.
- Тісто перемішайте.
- Візьміть форму діаметром 24 см і застеліть її пергаментом та рівномірно розподіліть по ній тісто.
- Зверху викладіть вишні.
- Випікайте пиріг 40 хвилин при 170 градусах.
А щоб пиріг не черствів, додайте туди один інгредієнт. Так випічка залишиться пишною надовго.