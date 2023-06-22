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Ні яєць, ні молока: з вишневим пирогом за цим рецептом ви вип’єте весь чай

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найкраще до чаю – це вишневий пиріг.
Найкраще до чаю – це вишневий пиріг.. Фото Depositphotos

Цей пиріг вам сподобається не лише їсти, а й готувати!

Найкращий час для найсмачніших ягідних пирогів – саме літо. Зараз усі ягоди, фрукти та овочі найкорисніші. Звичайно ж, найкраще їх їсти у свіжому вигляді для отримання великої кількості вітамінів, але можна приготувати домашній пиріг з ягодами.

Якщо з ринку ви принесли трохи свіжої вишні або ж у вас у холодильнику залишилися ще торішні запаси консервованої чи замороженої, пропонуємо разом з Uaportal приготувати домашній пиріг. Це найкращий варіант десерту нашвидкуруч. Така не витратна і не складна у приготуванні випічка припаде вам до душі.

Як приготувати вишневий пиріг

Інгредієнти:

  • вишневий сік – 200 мл;
  • цукор – 70 г;
  • олія соняшникова – 100 г;
  • борошно пшеничне – 270 г;
  • крохмаль картопляний – 40 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • консервована вишня – 200 г.

Спосіб приготування:

  1. У велику миску налийте в неї вишневий сік, додайте цукор і олію, перемішайте.
  2. Додайте крохмаль, розпушувач та просіяне борошно.
  3. Тісто перемішайте.
  4. Візьміть форму діаметром 24 см і застеліть її пергаментом та рівномірно розподіліть по ній тісто.
  5. Зверху викладіть вишні.
  6. Випікайте пиріг 40 хвилин при 170 градусах.

А щоб пиріг не черствів, додайте туди один інгредієнт. Так випічка залишиться пишною надовго.

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