Один кабачок та кілька яєць: суперсмачні овочеві кекси за кілька хвилин

Ідеальний перекус чи навіть сніданок

В розпалі сезон кабачків, а отже ці смачні та корисні овочі входять до складу кожного другого рецепту. Якщо ви вже готували кабачковий торт, зверніть увагу на цей рецепт овочевих кексів.

Вони виходять дуже смачними та соковитими. А щоб було ще ситніше, покладіть у тісто трохи сиру та помідорів.

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт;

помідори – 2 шт;

яйця – 3 шт;

твердий сир – 300 г;

борошно – 100 г;

розпушувач – 1 ч. л;

вершкове масло – 30 г;

сіль, перець, зелень — до смаку.

Спосіб приготування:

Кабачок миємо, відрізаємо плодоніжку і натираємо на крупній тертці. Солимо його і залишаємо на кілька хвилин В окрему миску додаємо 3 яйця, сіль, перець і добре перемішуємо. Віджимаємо кабачок від соку і додаємо у яєчну масу. Додаємо також дрібно нарізані помідори. В отриману суміш додаємо просіяне борошно і розпушувач тіста. Вимішуємо тісто. Воно повинне вийти густе, як на оладки. Форму для кексів змащуємо вершковим маслом. У кожну формочку на дві третини висоти викладаємо ложкою готове тісто. Твердий сир ріжемо великими шматочками і кладемо по одному в кожну формочку з тістом. Втоплюємо шматочки, щоб вони опинились всередині. Випікаємо кекси у розігрітій духовці. При температурі 180 градусів час приготування становить орієнтовно 20 хвилин.

Страва виходить смачна і соковита. Їсти її найсмачніше гарячою або теплою. Також ми розповідали, як готувати капустяні оладки.