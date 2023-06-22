Без молока та мороки: смачне полуничне морозиво з двох інгредієнтів

Підійде навіть для строгого посту

Ми розповідали, як готувати полуничне морозиво на основі вершків. Наступний рецепт підійде і для веганів, і для тих, хто дотримується строгого посту.

Знадобиться всього два простих інгредієнти — полуниця та банан в рівних пропорціях, а також блендер. Сорбет виходить легкий, смачний та ледь солодкуватий. Якщо любите солодке, додайте ще трохи цукру.

Інгредієнти:

Полуниця

Банан

Спосіб приготування:

Банан очищаємо, ріжемо. Викладаємо шматочки на обробну дошку, застелену харчовою плівкою та ставимо в морозильник. Полуницю промиваємо, видаляємо чашолистки та просушуємо. Важливо, щоб на ягодах не було зайвої вологи. Перекладаємо ягоди в блендер. Туди ж кладемо заморожений банан. На цьому етапі, якщо вважаєте доречним, можна додати трохи цукру. Збиваємо в однорідну масу. Перекладаємо в контейнер з кришкою і зберігаємо в морозилці. Якщо плануєте зберігати довше, ніж день-два, до того, як маса повністю замерзне, її слід ще раз пробити блендером. Загалом же таке морозиво можна вживати одразу після того, як інгредієнти змішались.

Сорбет виходить прохолодним, солодким, легким. Унікальність цього сорбету в тому, що його можна їсти і як морозиво, і як додаток до іншого десерту, такого як полуничний пиріг.