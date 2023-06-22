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Улюблені булочки Єлизавети II: простий рецепт від королівського кухаря

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Рецепт англійських булочок, які подавали самій королевs
Рецепт англійських булочок, які подавали самій королевs. Фото Meta.ua

Кулінарний майстер розкрив секрети королівської випічки

Ми ділились рецептом смачного полуничного морозива. Тепер розповідаємо, як готувати булочки-скони, які дуже любила колишня королева Британії.

Єлизавета II любила їсти їх під час розпивання післяобіднього чаю. Разом з Meta.ua ділимось рецептом королівського шеф-кухаря Даррена Макгрейді.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне — 450 г;
  • Масло вершкове — 1 упаковка;
  • Цукор-пісок — ½ склянки;
  • Розпушувач — 4 ч.л;
  • Яйце — 1 шт;
  • Молоко — 1 склянка;
  • Родзинки — 1 склянка;
  • Жовток — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. З'єднуємо в глибокій мисці борошно з розпушувачем і цукром. Вершкове масло втираємо в інші компоненти доти, доки воно не перетвориться на таку собі хлібну крихту.
  2. У центрі маси робимо невелике заглиблення. Вливаємо в нього три чверті склянки молока і збите яйце. Перемішуємо ложкою, але не сильно, щоб уникнути зайвого загустіння тіста.
  3. Робочу поверхню притрушуємо борошном і розкочуємо на ній пласт тіста приблизно 2 сантиметри завтовшки. За допомогою круглої форми для печива нарізаємо на порції та викладаємо на деко.
  4. Змащуємо булочки збитим яєчним жовтком. В духовці, розігрітій заздалегідь до 180 градусів, готуємо скони близько 20 хвилин.

Ці булочки виходять ніжними всередині і хрумкими зовні. Також ми ділились рецептом смачного полуничного пирога.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Випічка #Єлизавета ІІ