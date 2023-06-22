Улюблені булочки Єлизавети II: простий рецепт від королівського кухаря

Кулінарний майстер розкрив секрети королівської випічки

Ми ділились рецептом смачного полуничного морозива. Тепер розповідаємо, як готувати булочки-скони, які дуже любила колишня королева Британії.

Єлизавета II любила їсти їх під час розпивання післяобіднього чаю. Разом з Meta.ua ділимось рецептом королівського шеф-кухаря Даррена Макгрейді.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 450 г;

Масло вершкове — 1 упаковка;

Цукор-пісок — ½ склянки;

Розпушувач — 4 ч.л;

Яйце — 1 шт;

Молоко — 1 склянка;

Родзинки — 1 склянка;

Жовток — 1 шт.

Спосіб приготування:

З'єднуємо в глибокій мисці борошно з розпушувачем і цукром. Вершкове масло втираємо в інші компоненти доти, доки воно не перетвориться на таку собі хлібну крихту. У центрі маси робимо невелике заглиблення. Вливаємо в нього три чверті склянки молока і збите яйце. Перемішуємо ложкою, але не сильно, щоб уникнути зайвого загустіння тіста. Робочу поверхню притрушуємо борошном і розкочуємо на ній пласт тіста приблизно 2 сантиметри завтовшки. За допомогою круглої форми для печива нарізаємо на порції та викладаємо на деко. Змащуємо булочки збитим яєчним жовтком. В духовці, розігрітій заздалегідь до 180 градусів, готуємо скони близько 20 хвилин.

Ці булочки виходять ніжними всередині і хрумкими зовні. Також ми ділились рецептом смачного полуничного пирога.