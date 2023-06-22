Улюблені булочки Єлизавети II: простий рецепт від королівського кухаря
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Кулінарний майстер розкрив секрети королівської випічки
Ми ділились рецептом смачного полуничного морозива. Тепер розповідаємо, як готувати булочки-скони, які дуже любила колишня королева Британії.
Єлизавета II любила їсти їх під час розпивання післяобіднього чаю. Разом з Meta.ua ділимось рецептом королівського шеф-кухаря Даррена Макгрейді.
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне — 450 г;
- Масло вершкове — 1 упаковка;
- Цукор-пісок — ½ склянки;
- Розпушувач — 4 ч.л;
- Яйце — 1 шт;
- Молоко — 1 склянка;
- Родзинки — 1 склянка;
- Жовток — 1 шт.
Спосіб приготування:
- З'єднуємо в глибокій мисці борошно з розпушувачем і цукром. Вершкове масло втираємо в інші компоненти доти, доки воно не перетвориться на таку собі хлібну крихту.
- У центрі маси робимо невелике заглиблення. Вливаємо в нього три чверті склянки молока і збите яйце. Перемішуємо ложкою, але не сильно, щоб уникнути зайвого загустіння тіста.
- Робочу поверхню притрушуємо борошном і розкочуємо на ній пласт тіста приблизно 2 сантиметри завтовшки. За допомогою круглої форми для печива нарізаємо на порції та викладаємо на деко.
- Змащуємо булочки збитим яєчним жовтком. В духовці, розігрітій заздалегідь до 180 градусів, готуємо скони близько 20 хвилин.
Ці булочки виходять ніжними всередині і хрумкими зовні. Також ми ділились рецептом смачного полуничного пирога.