Домашній мармелад — за копійки: смачний десерт з трьох інгредієнтів
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Ви не знали, що це так просто
Ми розповідали, як готувати прохолодний полуничний сорбет. Тепер ділимось рецептом ще однієї полуничної смакоти — мармеладу.
"Кльова мама" рекомендує для насиченішого аромату додати в десерт ще й м’яту. Солодощі просто готується — знадобиться всього три основні інгредієнти. Решта — опціонально. До речі, лайфхак — якщо желе гарненько збити, коли воно починає "схоплюватися".
Інгредієнти:
- Полуниця – 400 г
- Цукор – 150 г
- Желатин – 15 г
- Сік половини лимона
- 5 гілочок м’яти
Спосіб приготування:
- Желатин заливаємо холодною водою. Залишаємо його для набухання на 15 хвилин.
- Блендером пробиваємо полуницю і листочки м’яти, збиваємо однорідності. Перекладаємо отриману масу в каструлю з товстим дном.
- Додаємо сік половини лимона і цукор. Доводимо до кипіння на повільному вогні. Не збільшуючи вогонь, варимо 5 хвилин. Вимикаємо.
- Коли трішки охолоне, додаємо набряклий желатин в гарячу полунично-м’ятну масу. Перемішуємо до розчинення желатину. Стежимо, щоб суміш не закипіла.
- Остуджуємо. Коли желе вже трохи "схопиться", майбутній мармелад збиваємо міксером на найвищій швидкості 10 хвилин.
- Розкладаємо по банках або формочках. Відправляємо в холодильник на кілька годин.
Десерт виходить легким та повітряним. Щоб він був "мармеладнішим", можна додати трохи цукру. Також ми розповідали, як готувати улюблені булочки Королеви Єлизавети.