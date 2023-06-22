Домашній мармелад — за копійки: смачний десерт з трьох інгредієнтів

Ви не знали, що це так просто

Ми розповідали, як готувати прохолодний полуничний сорбет. Тепер ділимось рецептом ще однієї полуничної смакоти — мармеладу.

"Кльова мама" рекомендує для насиченішого аромату додати в десерт ще й м’яту. Солодощі просто готується — знадобиться всього три основні інгредієнти. Решта — опціонально. До речі, лайфхак — якщо желе гарненько збити, коли воно починає "схоплюватися".

Інгредієнти:

Полуниця – 400 г

Цукор – 150 г

Желатин – 15 г

Сік половини лимона

5 гілочок м’яти

Спосіб приготування:

Желатин заливаємо холодною водою. Залишаємо його для набухання на 15 хвилин. Блендером пробиваємо полуницю і листочки м’яти, збиваємо однорідності. Перекладаємо отриману масу в каструлю з товстим дном. Додаємо сік половини лимона і цукор. Доводимо до кипіння на повільному вогні. Не збільшуючи вогонь, варимо 5 хвилин. Вимикаємо. Коли трішки охолоне, додаємо набряклий желатин в гарячу полунично-м’ятну масу. Перемішуємо до розчинення желатину. Стежимо, щоб суміш не закипіла. Остуджуємо. Коли желе вже трохи "схопиться", майбутній мармелад збиваємо міксером на найвищій швидкості 10 хвилин. Розкладаємо по банках або формочках. Відправляємо в холодильник на кілька годин.

Десерт виходить легким та повітряним. Щоб він був "мармеладнішим", можна додати трохи цукру. Також ми розповідали, як готувати улюблені булочки Королеви Єлизавети.