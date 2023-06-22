Для ідеальної картоплі: що додати в сковорідку, щоб скоринка була золотистою

Спробуйте — і будете робити так завжди

Ми розповідали, як готувати смачні та соковиті мазурики. До них гарно смакуватиме смажена картопелька.

У досвідчених кулінарів смажена картопля завжди виходить рум'яною і хрусткою. Річ не лише в майстерності, а й у тому, що багато хто під час смаження картоплі додає один інгредієнт, який робить страву неймовірно апетитною, рум'яною і хрусткою, пише Ukr.Media.

Як смажити картоплю

Насамперед слід визначитися з сортом картоплі. Для смаження підходять сорти, в яких мало крохмалю. Викладати нарізану бульбу потрібно тільки в добре розігріту сковорідку. Картоплю не треба часто перемішувати, і сіль слід додавати в самому кінці — завдяки цим двом правилам шматочки збережуть свою структуру.

Якщо перед смаженням ви виявили, що нарізаної картоплі виявилося занадто багато, не варто намагатися посмажити її одразу всю. Для зручності можна посмажити її частинами або ж готувати одночасно на двох сковородах.

Що додати в смажену картоплю

Дуже смачно додати в картоплю наприкінці смаження шматочок вершкового масла. Особливо варто, якщо ви бачите, що картопля підсмажується погано і рум'яності на ній не додається. Вистачить всього 20-30 г продукту. Вогонь слід підняти до значення вище середнього.

Спробуйте — і побачите, як картопелька почне підсмажуватися, стане золотистою та хрусткою. А ще вершкове масло надасть їй додаткового ніжного смаку. Також ми розповідали, навіщо кулінари кладуть сірники у воду, де варяться яйця.