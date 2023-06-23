Будете їсти банку за раз: рецепт корисного маринованого кабачкового салату на зиму

Заготівля на зиму — це легко, просто і без зусиль

Кабачки — смачна та проста заготівля. У сезон овочів вона коштуватиме вам мінімальних грошей, а ось взимку стане чудовою закускою навіть до святкового столу та чудовим доповненням до будь-якої страви.

Саме такі чудові мариновані кабачки зі свіжою зеленню та зеленою цибулею за рецептом "СОДа" ми з вами й приготуємо. Вони будуть чудовим доповненням до різних м’ясних страв. Тільки готуйте багато: смак таких кабачків настільки всім сподобається, що кожен їстиме цілу банку за раз.

Як приготувати мариновані кабачки зі свіжою зеленню

Інгредієнти:

кабачки, огірки, морква – по 2 шт.;

кріп та зелена цибуля – по пучку;

часник – 2 зубчики;

кунжут обсмажений -1 ст.л;

оцет яблучний – 80 мл;

олія – 60 мл;

перець чилі – на свій смак;

сіль — 1 ч.л;

перець – та спеції;

цукор – 0.5 ч.л.

Спосіб приготування:

Кабачки, огірки та моркву натираємо на тертці для корейської моркви. Ріжемо кріп та зелену цибулю, змішуємо з кабачками, морквою, огірками, пропущеними через прес часником та олією, оцтом, чилі, сіллю. Всю масу добре вимішуємо та перекладаємо в банку, трамбуємо та заливаємо соком. Відправляємо в холодильник на 4 години настоюватися. Періодично перевертаємо банку, щоб маринад просочував овочі.

Салат виходить свіжим, хрустким, дуже ароматним та смачним. Він буде ідеальним доповненням для будь-якої страви з м’яса. При подачі тільки посипте салат обсмаженим кунжутом.