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Будете їсти банку за раз: рецепт корисного маринованого кабачкового салату на зиму

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Мариновані кабачки змітатимуть банками
Мариновані кабачки змітатимуть банками. Фото Depositphotos

Заготівля на зиму — це легко, просто і без зусиль

Кабачки — смачна та проста заготівля. У сезон овочів вона коштуватиме вам мінімальних грошей, а ось взимку стане чудовою закускою навіть до святкового столу та чудовим доповненням до будь-якої страви.

Саме такі чудові мариновані кабачки зі свіжою зеленню та зеленою цибулею за рецептом "СОДа" ми з вами й приготуємо. Вони будуть чудовим доповненням до різних м’ясних страв. Тільки готуйте багато: смак таких кабачків настільки всім сподобається, що кожен їстиме цілу банку за раз.

Як приготувати мариновані кабачки зі свіжою зеленню

Інгредієнти:

  • кабачки, огірки, морква – по 2 шт.;
  • кріп та зелена цибуля – по пучку;
  • часник – 2 зубчики;
  • кунжут обсмажений -1 ст.л;
  • оцет яблучний – 80 мл;
  • олія – 60 мл;
  • перець чилі – на свій смак;
  • сіль — 1 ч.л;
  • перець – та спеції;
  • цукор – 0.5 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки, огірки та моркву натираємо на тертці для корейської моркви.
  2. Ріжемо кріп та зелену цибулю, змішуємо з кабачками, морквою, огірками, пропущеними через прес часником та олією, оцтом, чилі, сіллю.
  3. Всю масу добре вимішуємо та перекладаємо в банку, трамбуємо та заливаємо соком.
  4. Відправляємо в холодильник на 4 години настоюватися. Періодично перевертаємо банку, щоб маринад просочував овочі.

Салат виходить свіжим, хрустким, дуже ароматним та смачним. Він буде ідеальним доповненням для будь-якої страви з м’яса. При подачі тільки посипте салат обсмаженим кунжутом.

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