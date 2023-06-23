Обов’язково наріжте багато синеньких: хітовий рецепт котлет із баклажанів у духовці
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ви забудете навіть про м’ясні котлети!
Котлети із баклажанів у духовці – це справжня знахідка! Цей надзвичайно незвичайний рецепт змусить гостей гадати: з чого ви зробили маленькі запечені кульки. Навряд чи хтось зможе дати однозначну відповідь, але всі будуть уминати частування за обидві щоки!
Котлети з сирною начинкою точно сподобається тим, хто уникає м’яса у стравах, адже така начинка тягнеться та тане у роті. Безумовно, незвичайний рецепт котлет від "Це Смак" припаде до душі всім!
Як приготувати баклажани з сирною начинкою
Інгредієнти на 4 порції:
- баклажан — 1 шт.;
- панірувальні сухарі – 70 г;
- яйце – 1 шт.;
- пармезан — 30 г;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- сир сулугуні – 100 г;
- сіль, чорний перець мелений, часниковий порошок, петрушка – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Вимийте баклажан, очистьте і наріжте кубиками. Кип’ятіть шматочки 5 хвилин у підсоленій воді. Відкиньте їх на друшляк і відіжміть, щоб видалити зайву воду.
- Подрібніть баклажани у блендері. Додайте яйце, тертий пармезан, панірувальні сухарі, подрібнену петрушку, сіль, часниковий порошок та перець, перемішайте.
- Накрийте лист пергаментів і викладіть на нього фрикадельки. Збризкайте оливковою олією. Випікайте 20 хвилин|мінути| при температурі 180°С.
До речі, без м’яса можна навіть приготувати пельмені. Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити фарш у блюді.