Обов’язково наріжте багато синеньких: хітовий рецепт котлет із баклажанів у духовці

Ви забудете навіть про м’ясні котлети!

Котлети із баклажанів у духовці – це справжня знахідка! Цей надзвичайно незвичайний рецепт змусить гостей гадати: з чого ви зробили маленькі запечені кульки. Навряд чи хтось зможе дати однозначну відповідь, але всі будуть уминати частування за обидві щоки!

Котлети з сирною начинкою точно сподобається тим, хто уникає м’яса у стравах, адже така начинка тягнеться та тане у роті. Безумовно, незвичайний рецепт котлет від "Це Смак" припаде до душі всім!

Як приготувати баклажани з сирною начинкою

Інгредієнти на 4 порції:

баклажан — 1 шт.;

панірувальні сухарі – 70 г;

яйце – 1 шт.;

пармезан — 30 г;

оливкова олія – 1 ст. л.;

сир сулугуні – 100 г;

сіль, чорний перець мелений, часниковий порошок, петрушка – на свій смак.

Спосіб приготування:

Вимийте баклажан, очистьте і наріжте кубиками. Кип’ятіть шматочки 5 хвилин у підсоленій воді. Відкиньте їх на друшляк і відіжміть, щоб видалити зайву воду. Подрібніть баклажани у блендері. Додайте яйце, тертий пармезан, панірувальні сухарі, подрібнену петрушку, сіль, часниковий порошок та перець, перемішайте. Накрийте лист пергаментів і викладіть на нього фрикадельки. Збризкайте оливковою олією. Випікайте 20 хвилин|мінути| при температурі 180°С.

До речі, без м’яса можна навіть приготувати пельмені. Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити фарш у блюді.