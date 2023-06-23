Цей соус купити неможливо: на всі страви з м’ятною заправкою гості злетяться як мухи на мед
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Така заправка підійде абсолютно до будь-якої страви.
М’ята — одна з найпоширеніших пряних рослин. Її можна використовувати у свіжому вигляді, а також у засушеному. У будь-якому випадку її аромат надасть вашій страві цікавих ноток!
Страву, яку ми сьогодні приготуємо, навряд чи можна купити у найближчому супермаркеті. Цей освіжаючий, ароматний та легкий соус із м’яти за рецептом Shuba ідеально підійде до найрізноманітніших страв. Його родзинкою та перевагою є його яскравий та свіжий смак. Ну що, спробуємо приготувати?
Як приготувати м’ятний соус
Інгредієнти на 2 порції:
- м’ята — 30 г;
- петрушка, гілочка — 20 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- лимон, сік — 2 ст. л.;
- оцет винний – 1 ч. л.;
- оливкова олія — 100 г;
- цукор — 10 г;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Добре промийте та обсушіть м’яту та петрушку та обірвіть листочки. Часник очистьте і наріжте шматочками.
- У чашу блендера покладіть листя зелені, часник і влийте столову ложку води. Збийте до пюреподібної маси.
- Окремо змішайте сік лимона, винний оцет, оливкову олію, цукор та сіль. Вилийте цю суміш до зелені та збийте до однорідної маси.
- Перелийте соус у суху скляну банку, закрийте кришкою та зберігайте в холодильнику не більше 2-3 днів.
Подавайте м’ятний соус до м’яса, смаженим курячим крильцям чи ковбаскам на мангалі! Смачного!