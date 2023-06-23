Цей соус купити неможливо: на всі страви з м’ятною заправкою гості злетяться як мухи на мед

Така заправка підійде абсолютно до будь-якої страви.

М’ята — одна з найпоширеніших пряних рослин. Її можна використовувати у свіжому вигляді, а також у засушеному. У будь-якому випадку її аромат надасть вашій страві цікавих ноток!

Страву, яку ми сьогодні приготуємо, навряд чи можна купити у найближчому супермаркеті. Цей освіжаючий, ароматний та легкий соус із м’яти за рецептом Shuba ідеально підійде до найрізноманітніших страв. Його родзинкою та перевагою є його яскравий та свіжий смак. Ну що, спробуємо приготувати?

Як приготувати м’ятний соус

Інгредієнти на 2 порції:

м’ята — 30 г;

петрушка, гілочка — 20 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

лимон, сік — 2 ст. л.;

оцет винний – 1 ч. л.;

оливкова олія — 100 г;

цукор — 10 г;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Добре промийте та обсушіть м’яту та петрушку та обірвіть листочки. Часник очистьте і наріжте шматочками. У чашу блендера покладіть листя зелені, часник і влийте столову ложку води. Збийте до пюреподібної маси. Окремо змішайте сік лимона, винний оцет, оливкову олію, цукор та сіль. Вилийте цю суміш до зелені та збийте до однорідної маси. Перелийте соус у суху скляну банку, закрийте кришкою та зберігайте в холодильнику не більше 2-3 днів.

Подавайте м’ятний соус до м’яса, смаженим курячим крильцям чи ковбаскам на мангалі! Смачного!