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Рецепт, улюблений у родині Івана Франка: старовинний рецепт шоколадного морозива

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачне шоколадне морозиво!
Смачне шоколадне морозиво!. Фото shuba.life

Півгодини – і страва готова!

Ольга Франко була дружиною Петра Франка, сина Івана Франка. Вона любила готувати, навіть закінчила у Відні дворічні кулінарні курси при Вищій школі сільського господарства — престижне кулінарне освіту на той час. 1929 року вийшла її книга рецептів "Перша українська загальнопрактична кухня", яка довгий час була найпопулярнішим посібником з готування в Україні.

Разом із Shuba розповідаємо, як приготувати шоколадне морозиво за автентичним рецептом від Ольги Франка 100-річної давності. Безумовно, він адаптований під сучасні кухонні аксесуари, але цей факт не змінює смаку десерту.

Як приготувати шоколадне морозиво

Інгредієнти на 5 порцій:

  • шоколад чорний — 375 г;
  • вершки – 2 л;
  • яйця курячі — 10 шт.;
  • цукрова пудра — 500 г.

Спосіб приготування:

  1. Шоколад натерти на дрібну тертку або перемолоти блендером у крихту.
  2. Вершки підігріти в каструлі із товстим дном, але не доводити до кипіння. Коли від вершків почне йти пара, зняти каструлю з вогню, всипати подрібнений шоколад і розмішати, доки шоколад не розчиниться.
  3. Яйця розтерти з цукровою пудрою до однорідної маси та додати в вершково-шоколадну суміш. Повернути каструлю на повільний вогонь і гріти, постійно помішуючи, поки маса не загусне. У жодному разі не слід кип’ятити!
  4. Після того як маса стане схожою на крем, зняти з вогню, процідити через марлю або дрібне сито, охолодити, перекласти в контейнер і заморозити.
  5. Щоб у морозиві не утворювалися кристали льоду, діставайте контейнер кожні 20-30 хвилин і ретельно перемішуйте масу.

А ось улюбленою стравою Івана Франка була засипана капуста. Це неймовірна смачна і ситна страва.

Теги:
#Рецепт #Морозиво #Шоколадне морозиво #Готуємо вдома