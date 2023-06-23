Рецепт, улюблений у родині Івана Франка: старовинний рецепт шоколадного морозива
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Півгодини – і страва готова!
Ольга Франко була дружиною Петра Франка, сина Івана Франка. Вона любила готувати, навіть закінчила у Відні дворічні кулінарні курси при Вищій школі сільського господарства — престижне кулінарне освіту на той час. 1929 року вийшла її книга рецептів "Перша українська загальнопрактична кухня", яка довгий час була найпопулярнішим посібником з готування в Україні.
Разом із Shuba розповідаємо, як приготувати шоколадне морозиво за автентичним рецептом від Ольги Франка 100-річної давності. Безумовно, він адаптований під сучасні кухонні аксесуари, але цей факт не змінює смаку десерту.
Як приготувати шоколадне морозиво
Інгредієнти на 5 порцій:
- шоколад чорний — 375 г;
- вершки – 2 л;
- яйця курячі — 10 шт.;
- цукрова пудра — 500 г.
Спосіб приготування:
- Шоколад натерти на дрібну тертку або перемолоти блендером у крихту.
- Вершки підігріти в каструлі із товстим дном, але не доводити до кипіння. Коли від вершків почне йти пара, зняти каструлю з вогню, всипати подрібнений шоколад і розмішати, доки шоколад не розчиниться.
- Яйця розтерти з цукровою пудрою до однорідної маси та додати в вершково-шоколадну суміш. Повернути каструлю на повільний вогонь і гріти, постійно помішуючи, поки маса не загусне. У жодному разі не слід кип’ятити!
- Після того як маса стане схожою на крем, зняти з вогню, процідити через марлю або дрібне сито, охолодити, перекласти в контейнер і заморозити.
- Щоб у морозиві не утворювалися кристали льоду, діставайте контейнер кожні 20-30 хвилин і ретельно перемішуйте масу.
А ось улюбленою стравою Івана Франка була засипана капуста. Це неймовірна смачна і ситна страва.