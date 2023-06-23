Рецепт, улюблений у родині Івана Франка: старовинний рецепт шоколадного морозива

Півгодини – і страва готова!

Ольга Франко була дружиною Петра Франка, сина Івана Франка. Вона любила готувати, навіть закінчила у Відні дворічні кулінарні курси при Вищій школі сільського господарства — престижне кулінарне освіту на той час. 1929 року вийшла її книга рецептів "Перша українська загальнопрактична кухня", яка довгий час була найпопулярнішим посібником з готування в Україні.

Разом із Shuba розповідаємо, як приготувати шоколадне морозиво за автентичним рецептом від Ольги Франка 100-річної давності. Безумовно, він адаптований під сучасні кухонні аксесуари, але цей факт не змінює смаку десерту.

Як приготувати шоколадне морозиво

Інгредієнти на 5 порцій:

шоколад чорний — 375 г;

вершки – 2 л;

яйця курячі — 10 шт.;

цукрова пудра — 500 г.

Спосіб приготування:

Шоколад натерти на дрібну тертку або перемолоти блендером у крихту. Вершки підігріти в каструлі із товстим дном, але не доводити до кипіння. Коли від вершків почне йти пара, зняти каструлю з вогню, всипати подрібнений шоколад і розмішати, доки шоколад не розчиниться. Яйця розтерти з цукровою пудрою до однорідної маси та додати в вершково-шоколадну суміш. Повернути каструлю на повільний вогонь і гріти, постійно помішуючи, поки маса не загусне. У жодному разі не слід кип’ятити! Після того як маса стане схожою на крем, зняти з вогню, процідити через марлю або дрібне сито, охолодити, перекласти в контейнер і заморозити. Щоб у морозиві не утворювалися кристали льоду, діставайте контейнер кожні 20-30 хвилин і ретельно перемішуйте масу.

А ось улюбленою стравою Івана Франка була засипана капуста. Це неймовірна смачна і ситна страва.