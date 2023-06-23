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Гарнір навіть не доведеться варити: вас здивує простота рецепту курки з макаронами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Курка з макаронами готується одним помахом руки
Курка з макаронами готується одним помахом руки. Фото Depositphotos

Швидкий та простий рецепт неймовірної вечері

Курка — це дуже ніжне, м’яке та приємне на смак м’ясо. Воно має унікальний смак, його ніжність і текстуру важко сплутати з іншими видами м’яса. Уявіть собі, якою досконалою вийде паста з використанням курятини!

Крім того, для рецепта "Школи життя" макарони навіть варити не потрібно — їх необхідно просто додати в сковорідку до курячих філе. Ідеальна на смак страва у вас вийде без метушні та втоми, з бюджетних продуктів.

Як приготувати курку з макаронами

Інгредієнти:

  • філе курячого стегна — 800 р.;
  • спагеті — 300 р.;
  • помідори чері – 200 г;
  • солодкий перець – 1 шт.;
  • часник – 1-2 зубчики
  • чилі перець
  • чорний перець
  • бульйон будь-який;
  • сіль за потребою;
  • окріп;
  • пармезан або будь-який інший сир;
  • петрушки.

Спосіб приготування:

  1. Філе курячого стегна нарізаємо на середні шматочки та відправляємо обсмажуватися на сковороду з олією до рум’яної скоринки.
  2. Додаємо болгарський перець соломкою, розрізані навпіл чері, часник і обсмажуємо всі 5 хвилин.
  3. Через 5 хвилин перчимо, додаємо дрібно нарізаний гострий чилі та вливаємо бульйон.
  4. У сковороду додаємо макарони або спагеті та заливаємо гарячою водою так, щоб вона злегка покривала макарони. Доводимо до кипіння і тримаємо на плиті вказаний на упаковці час.

До речі, натуральне м’ясо від "хімії" можна визначити лише за півхвилини. Вам для цього потрібний лише сірник. Купуйте лише натуральні продукти!

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