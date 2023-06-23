Гарнір навіть не доведеться варити: вас здивує простота рецепту курки з макаронами
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Швидкий та простий рецепт неймовірної вечері
Курка — це дуже ніжне, м’яке та приємне на смак м’ясо. Воно має унікальний смак, його ніжність і текстуру важко сплутати з іншими видами м’яса. Уявіть собі, якою досконалою вийде паста з використанням курятини!
Крім того, для рецепта "Школи життя" макарони навіть варити не потрібно — їх необхідно просто додати в сковорідку до курячих філе. Ідеальна на смак страва у вас вийде без метушні та втоми, з бюджетних продуктів.
Як приготувати курку з макаронами
Інгредієнти:
- філе курячого стегна — 800 р.;
- спагеті — 300 р.;
- помідори чері – 200 г;
- солодкий перець – 1 шт.;
- часник – 1-2 зубчики
- чилі перець
- чорний перець
- бульйон будь-який;
- сіль за потребою;
- окріп;
- пармезан або будь-який інший сир;
- петрушки.
Спосіб приготування:
- Філе курячого стегна нарізаємо на середні шматочки та відправляємо обсмажуватися на сковороду з олією до рум’яної скоринки.
- Додаємо болгарський перець соломкою, розрізані навпіл чері, часник і обсмажуємо всі 5 хвилин.
- Через 5 хвилин перчимо, додаємо дрібно нарізаний гострий чилі та вливаємо бульйон.
- У сковороду додаємо макарони або спагеті та заливаємо гарячою водою так, щоб вона злегка покривала макарони. Доводимо до кипіння і тримаємо на плиті вказаний на упаковці час.
До речі, натуральне м’ясо від "хімії" можна визначити лише за півхвилини. Вам для цього потрібний лише сірник. Купуйте лише натуральні продукти!