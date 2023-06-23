Гарнір навіть не доведеться варити: вас здивує простота рецепту курки з макаронами

Швидкий та простий рецепт неймовірної вечері

Курка — це дуже ніжне, м’яке та приємне на смак м’ясо. Воно має унікальний смак, його ніжність і текстуру важко сплутати з іншими видами м’яса. Уявіть собі, якою досконалою вийде паста з використанням курятини!

Крім того, для рецепта "Школи життя" макарони навіть варити не потрібно — їх необхідно просто додати в сковорідку до курячих філе. Ідеальна на смак страва у вас вийде без метушні та втоми, з бюджетних продуктів.

Як приготувати курку з макаронами

Інгредієнти:

філе курячого стегна — 800 р.;

спагеті — 300 р.;

помідори чері – 200 г;

солодкий перець – 1 шт.;

часник – 1-2 зубчики

чилі перець

чорний перець

бульйон будь-який;

сіль за потребою;

окріп;

пармезан або будь-який інший сир;

петрушки.

Спосіб приготування:

Філе курячого стегна нарізаємо на середні шматочки та відправляємо обсмажуватися на сковороду з олією до рум’яної скоринки. Додаємо болгарський перець соломкою, розрізані навпіл чері, часник і обсмажуємо всі 5 хвилин. Через 5 хвилин перчимо, додаємо дрібно нарізаний гострий чилі та вливаємо бульйон. У сковороду додаємо макарони або спагеті та заливаємо гарячою водою так, щоб вона злегка покривала макарони. Доводимо до кипіння і тримаємо на плиті вказаний на упаковці час.

До речі, натуральне м’ясо від "хімії" можна визначити лише за півхвилини. Вам для цього потрібний лише сірник. Купуйте лише натуральні продукти!