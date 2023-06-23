Ситний перекус з двох інгредієнтів: рецепт фантастичної копійчаної намазки на бутерброди

Обов’язково спробуйте приготувати

Ми розповідали, як готувати святковий варіант намазки на бутерброди — з кількома інгредієнтами та чіткою рибною ноткою. Тепер ділимось рецептом простого домашнього перекусу нашвидкуруч.

Щоб перетворити два окремих інгредієнти в одну дивовижну закуску, знадобиться всього кілька хвилин. Мова йде про сир та солоні огірочки. Можна додати ще часник, кріп, гірчицю тощо — але це опціонально. Shuba радить приготувати цю смачну сирну намазку.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 300 г

Огірки солоні — 2 шт.

Гірчиця — 1 ст. л.

Часник, зубчики — 2 шт.

Кріп, гілочка

2 шт.

Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Огірки очищаємо від шкірки й кришимо. Кріп промиваємо, просушуємо паперовим рушником й дрібно нарізаємо. Часник пропускаємо через прес. Змішуємо в мисці огірки, гірчицю, кріп і часник. Змішуємо огіркову суміш з сиром. Солимо, перчимо і ще раз перемішуємо.

Готову намазку зберігаємо у холодильнику до 2-х діб. Дуже смачно їсти її з неймовірними бейглами — сирне тісто наче створене для того, щоб мазати на нього сирну намазку.