Ситний перекус з двох інгредієнтів: рецепт фантастичної копійчаної намазки на бутерброди
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Ми розповідали, як готувати святковий варіант намазки на бутерброди — з кількома інгредієнтами та чіткою рибною ноткою. Тепер ділимось рецептом простого домашнього перекусу нашвидкуруч.
Щоб перетворити два окремих інгредієнти в одну дивовижну закуску, знадобиться всього кілька хвилин. Мова йде про сир та солоні огірочки. Можна додати ще часник, кріп, гірчицю тощо — але це опціонально. Shuba радить приготувати цю смачну сирну намазку.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний — 300 г
- Огірки солоні — 2 шт.
- Гірчиця — 1 ст. л.
- Часник, зубчики — 2 шт.
- Кріп, гілочка
- 2 шт.
- Сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Огірки очищаємо від шкірки й кришимо. Кріп промиваємо, просушуємо паперовим рушником й дрібно нарізаємо.
- Часник пропускаємо через прес. Змішуємо в мисці огірки, гірчицю, кріп і часник.
- Змішуємо огіркову суміш з сиром. Солимо, перчимо і ще раз перемішуємо.
Готову намазку зберігаємо у холодильнику до 2-х діб. Дуже смачно їсти її з неймовірними бейглами — сирне тісто наче створене для того, щоб мазати на нього сирну намазку.