Найпростіше солоденьке: готуємо десертну ковбаску

Всі ми пам’ятаємо цей десерт

Ми розповідали, як готувати печиво на майонезі. Ще один рецепт з дитинства — солодка ковбаска.

Цей десерт ідеальний, коли немає часу, але солоденького хочеться. Ділимось класичним рецептом. З девайсів знадобиться блендер, але, якщо заморочитись, можна обійтись і без нього.

Інгредієнти:

Волоські горіхи — 70 г

Мед — 50-70 г

Пісочне печиво — 300 г

Вершкове масло — 200 г

Какао — 3 столові ложки

Молоко – 5 столових ложок

Спосіб приготування:

У блендер викладаємо печиво, перемелюємо його до крихти. Викладаємо у миску, де будемо замішувати масу. Чистимо та подрібнюємо волоські горіхи. Додаємо до печива. У невелику каструлю висипаємо порошок какао та виливаємо молоко. Змішуємо. Ставимо на маленький вогонь і готуємо, постійно помішуючи. Додаємо вершкове масло та мед. Перемішуємо до розплавлення. Гарячу суміш виливаємо у подрібнене печиво з горіхами. Перемішуємо. Масу викладаємо на харчову плівку та загортаємо в ковбаску. Можна обійтись без плівки — скласти, утрамбовуючи у силіконові форми тощо. Забираємо в холодильник мінімум на три години.

Ковбаска виходить смачна, з ніжною текстурою. Це зручний варіант, якщо хочеться солоденького, а ні часу, ні сил на повноцінні торти не вистачає.