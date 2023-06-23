Найпростіше солоденьке: готуємо десертну ковбаску
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Всі ми пам’ятаємо цей десерт
Ми розповідали, як готувати печиво на майонезі. Ще один рецепт з дитинства — солодка ковбаска.
Цей десерт ідеальний, коли немає часу, але солоденького хочеться. Ділимось класичним рецептом. З девайсів знадобиться блендер, але, якщо заморочитись, можна обійтись і без нього.
Інгредієнти:
- Волоські горіхи — 70 г
- Мед — 50-70 г
- Пісочне печиво — 300 г
- Вершкове масло — 200 г
- Какао — 3 столові ложки
- Молоко – 5 столових ложок
Спосіб приготування:
- У блендер викладаємо печиво, перемелюємо його до крихти. Викладаємо у миску, де будемо замішувати масу.
- Чистимо та подрібнюємо волоські горіхи. Додаємо до печива.
- У невелику каструлю висипаємо порошок какао та виливаємо молоко. Змішуємо. Ставимо на маленький вогонь і готуємо, постійно помішуючи.
- Додаємо вершкове масло та мед. Перемішуємо до розплавлення.
- Гарячу суміш виливаємо у подрібнене печиво з горіхами. Перемішуємо.
- Масу викладаємо на харчову плівку та загортаємо в ковбаску. Можна обійтись без плівки — скласти, утрамбовуючи у силіконові форми тощо. Забираємо в холодильник мінімум на три години.
Ковбаска виходить смачна, з ніжною текстурою. Це зручний варіант, якщо хочеться солоденького, а ні часу, ні сил на повноцінні торти не вистачає.