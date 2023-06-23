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Найпростіше солоденьке: готуємо десертну ковбаску

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Обов’язково повторіть цю страву
Обов’язково повторіть цю страву. Фото helgacheese.com

Всі ми пам’ятаємо цей десерт

Ми розповідали, як готувати печиво на майонезі. Ще один рецепт з дитинства — солодка ковбаска.

Цей десерт ідеальний, коли немає часу, але солоденького хочеться. Ділимось класичним рецептом. З девайсів знадобиться блендер, але, якщо заморочитись, можна обійтись і без нього.

Інгредієнти:

  • Волоські горіхи — 70 г
  • Мед — 50-70 г
  • Пісочне печиво — 300 г
  • Вершкове масло — 200 г
  • Какао — 3 столові ложки
  • Молоко – 5 столових ложок

Спосіб приготування:

  1. У блендер викладаємо печиво, перемелюємо його до крихти. Викладаємо у миску, де будемо замішувати масу.
  2. Чистимо та подрібнюємо волоські горіхи. Додаємо до печива.
  3. У невелику каструлю висипаємо порошок какао та виливаємо молоко. Змішуємо. Ставимо на маленький вогонь і готуємо, постійно помішуючи.
  4. Додаємо вершкове масло та мед. Перемішуємо до розплавлення.
  5. Гарячу суміш виливаємо у подрібнене печиво з горіхами. Перемішуємо.
  6. Масу викладаємо на харчову плівку та загортаємо в ковбаску. Можна обійтись без плівки — скласти, утрамбовуючи у силіконові форми тощо. Забираємо в холодильник мінімум на три години.

Ковбаска виходить смачна, з ніжною текстурою. Це зручний варіант, якщо хочеться солоденького, а ні часу, ні сил на повноцінні торти не вистачає.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Чайна ковбаска