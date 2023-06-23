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Найпростіший полуничний десерт: забийте холодильник ласощами за кілька хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Встигніть приготувати, поки є полуниця
Встигніть приготувати, поки є полуниця. Фото shuba.life

Рецепт простої смакоти зі свіжих ягід

Ми розповідали, як приготувати дуже смачне морозиво з полуниці. Але, якщо хочеться чогось не такого холодного, зверніть увагу на цей рецепт полуничного мусу.

Він виходить дуже ніжним і повітряним. А ще не потребує складних продуктів. Рецептом поділились на порталі "Кльова мама".

Інгредієнти:

  • Полуниця – 450 г
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Вершки – 250 мл
  • Вода – 3 ст. л.
  • Желатин – 15 г
  • Сік лимона – 1 чайна ложка
  • Листочки м’яти

Спосіб приготування:

  1. Полуницю подрібнюємо в блендері, додаємо цукор і лимонний сік. Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо на 30 хвилин.
  2. Посуд з набряклим желатином ставимо на водяну баню. Він повинен розчинитися, але не закипіти. Отриману суміш переливаємо в пюре з полуниці та перемішуємо.
  3. Вершки гарненько збиваємо. Поступово додаємо полуничне пюре з желатином і обережно перемішуємо.
  4. Розливаємо полуничний мус по формах. Якщо трохи пюре налити зверху і розмішати, вийдуть цікаві розводи. Ставимо в холодильник на кілька годин.

Перед подачею мус можна прикрасити листочками м’яти. Також ми розповідали, як готувати смачний полуничний пиріг без духовки.

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