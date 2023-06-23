Найпростіший полуничний десерт: забийте холодильник ласощами за кілька хвилин

Рецепт простої смакоти зі свіжих ягід

Ми розповідали, як приготувати дуже смачне морозиво з полуниці. Але, якщо хочеться чогось не такого холодного, зверніть увагу на цей рецепт полуничного мусу.

Він виходить дуже ніжним і повітряним. А ще не потребує складних продуктів. Рецептом поділились на порталі "Кльова мама".

Інгредієнти:

Полуниця – 450 г

Цукор – 4 ст. л.

Вершки – 250 мл

Вода – 3 ст. л.

Желатин – 15 г

Сік лимона – 1 чайна ложка

Листочки м’яти

Спосіб приготування:

Полуницю подрібнюємо в блендері, додаємо цукор і лимонний сік. Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо на 30 хвилин. Посуд з набряклим желатином ставимо на водяну баню. Він повинен розчинитися, але не закипіти. Отриману суміш переливаємо в пюре з полуниці та перемішуємо. Вершки гарненько збиваємо. Поступово додаємо полуничне пюре з желатином і обережно перемішуємо. Розливаємо полуничний мус по формах. Якщо трохи пюре налити зверху і розмішати, вийдуть цікаві розводи. Ставимо в холодильник на кілька годин.

Перед подачею мус можна прикрасити листочками м’яти. Також ми розповідали, як готувати смачний полуничний пиріг без духовки.