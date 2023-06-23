Найпростіший полуничний десерт: забийте холодильник ласощами за кілька хвилин
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Рецепт простої смакоти зі свіжих ягід
Ми розповідали, як приготувати дуже смачне морозиво з полуниці. Але, якщо хочеться чогось не такого холодного, зверніть увагу на цей рецепт полуничного мусу.
Він виходить дуже ніжним і повітряним. А ще не потребує складних продуктів. Рецептом поділились на порталі "Кльова мама".
Інгредієнти:
- Полуниця – 450 г
- Цукор – 4 ст. л.
- Вершки – 250 мл
- Вода – 3 ст. л.
- Желатин – 15 г
- Сік лимона – 1 чайна ложка
- Листочки м’яти
Спосіб приготування:
- Полуницю подрібнюємо в блендері, додаємо цукор і лимонний сік. Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо на 30 хвилин.
- Посуд з набряклим желатином ставимо на водяну баню. Він повинен розчинитися, але не закипіти. Отриману суміш переливаємо в пюре з полуниці та перемішуємо.
- Вершки гарненько збиваємо. Поступово додаємо полуничне пюре з желатином і обережно перемішуємо.
- Розливаємо полуничний мус по формах. Якщо трохи пюре налити зверху і розмішати, вийдуть цікаві розводи. Ставимо в холодильник на кілька годин.
Перед подачею мус можна прикрасити листочками м’яти. Також ми розповідали, як готувати смачний полуничний пиріг без духовки.