Просто змішайте сир та зелень: млинці за цим рецептом розлетяться за секунду

Здивуйте близьких незвичайними млинцями

Самі по собі млинці вже досить універсальні: їх можна їсти як з начинками, так і просто з варенням, джемом чи згущеним молоком. Крім того, в тісто для млинців можна додати сир та зелень, завдяки чому вийде повноцінна страва.

Такі млинці за рецептом "Школи життя" виходять дуже смачними та ситними. Ви будете здивовані, наскільки легко та просто вранці нагодувати родину.

Як приготувати млинці з сиром та зеленню

Інгредієнти:

молоко – 2 склянки;

борошно — 1 склянка;

яйця – 2 штуки;

сир твердий – 150 г;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

кріп — ½ пучка;

цукор — 1 ч.л.;

сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

Натріть сир на дрібній тертці та дрібно наріжте зелень. Змішайте яйця із сіллю та цукром. У миску збийте 1 склянку молока з просіяним борошном. Додайте другу склянку молока, перемішайте. До маси додайте натертий сир, зелень і знову добре перемішайте. Додайте масло — це зробить млинці пухкими та м’якими, вони будуть добре смажитися і не чіплятися до сковороди. Починаю смажити млинці. Змастіть сковороду олією, вилийте трохи тіста і розподіліть його по сковороді та обсмажте з двох боків до золотистого кольору. Викладете млинці на тарілку, зверху на кожен покладете шматочок олії – тоді вони будуть ще ніжнішими, і не злипатимуться між собою.

Подавайте млинці на сніданок зі сметаною або улюбленими добавками. Смачного!