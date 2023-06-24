Їжте і худніть: рецепт приголомшливих сирників у духовці

Гора сирників всього за півгодини

Сирники — це смачна і легка страва, яку найчастіше готують на сніданок або подають на обід як десерт. Існує величезна кількість рецептів цієї чудової страви. До них додають різні інгредієнти на зразок родзинок, кураги, лимонної цедри або горіхів. Їх зазвичай смажать на розпеченій сковороді з маслом, але їх також можна приготувати в мікрохвильовій печі, мультиварці або запекти в духовці.

Саме запечені в духовці сирники ми разом із Shuba та приготуємо. Така страва виходить не менш смачною, проте менш калорійною — а це означає, що ви зможете насолодитися великою кількістю. Так що озброїться всіма необхідними інгредієнтами та посудом – і бігом на кухню готувати смачний та корисний сніданок для всієї родини!

Як приготувати сирники у духовці

Інгредієнти на 4 порції:

сир кисломолочний — 300 г;

борошно пшеничне — 40 г;

яйця курячі — 1 шт.;

цукор — 25 г;

ванілін — 1 г.

Спосіб приготування:

Якщо сир зернистий, збийте в блендері або протріть через сито. В окремій ємності змішайте сир, яйця, ванілін та цукор. У цю масу просійте борошно і добре перемішайте. Якщо воно вийшло занадто рідким, кількість борошна можна трохи збільшити. Тісто залиште на 20 хвилин, щоб воно трохи набрякло і стало менш вологим. Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко застеліть пергаментом — його можна змастити олією. З тіста сформуйте кульки, які потім придавіть, щоб вийшли невеликі коржики. Випікайте сирники приблизно 20 хвилин до рум’яності. Час, а також режим випічки можна коригувати в залежності від особливостей вашої духовки.

В результаті у нас вийшла чудова дієтична страва, яка сподобається всім вашим рідним та близьким. Якщо не хочете робити його дієтичним, сміливо подавайте зі сметаною або згущеним молоком !