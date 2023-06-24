Рибне олів’є по-іспанськи: такого ви точно ще не пробували
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Це один із найпопулярніших салатів в Іспанії.
Улюблений багатьма українцями салат олів’є популярний не лише в Україні, а й в Іспанії. Там його називають Ensaladilla rusa, і страву можна зустріти в меню багатьох ресторанів.
Однак за своїм складом він відрізняється від звичного для нас. Страву готують без ковбаси, але із додаванням риби. Разом із "Мета" поділимося рецептом улюбленого салату по-новому.
Як приготувати іспанське олів’є
Інгредієнти:
- 3 картоплини;
- 1 морква;
- 1 цибулина;
- 3 яйця;
- 2 банки тунця в оливковій олії;
- 10 оливок з анчоусами;
- 10 маленьких огірків;
- 230 г майонезу;
- 1 зубчик часнику;
- 1 ч. л. лимонного соку;
- 1 ст. л. оливкової олії;
- сіль та перець на свій смак;
- щіпка солодкої паприки;
- 1 ст. л. нарізані петрушки.
Спосіб приготування:
- Відваріть картоплю в мундирі та моркву. Остудіть, зніміть шкірку і наріжте кубиками.
- Відваріть яйця круто. Остудіть та почистьте, а потім наріжте кубиками.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками, огірочки — соломкою. Оливки розріжте навпіл. Розімніть тунець вилкою.
- Для соусу в невеликій чашці змішайте майонез, часник, лимонний сік, оливкову олію, сіль, перець та паприку.
- У великій мисці змішайте картоплю, моркву, цибулю, тунець, огірочки та оливки. Додайте соус і обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти були покриті соусом.
- Викладіть салат на велику страву чи тарілку. Прикрасьте зверху яйцями та посипте петрушкою.
Подавайте холодним або за кімнатної температури з хлібом або крекерами. Також смачний цей салат буде з домашніми грінками.