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Рибне олів’є по-іспанськи: такого ви точно ще не пробували

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ensaladilla rusa — олів’є по-іспанськи
Ensaladilla rusa — олів’є по-іспанськи. Фото Meta.ua

Це один із найпопулярніших салатів в Іспанії.

Улюблений багатьма українцями салат олів’є популярний не лише в Україні, а й в Іспанії. Там його називають Ensaladilla rusa, і страву можна зустріти в меню багатьох ресторанів.

Однак за своїм складом він відрізняється від звичного для нас. Страву готують без ковбаси, але із додаванням риби. Разом із "Мета" поділимося рецептом улюбленого салату по-новому.

Як приготувати іспанське олів’є

Інгредієнти:

  • 3 картоплини;
  • 1 морква;
  • 1 цибулина;
  • 3 яйця;
  • 2 банки тунця в оливковій олії;
  • 10 оливок з анчоусами;
  • 10 маленьких огірків;
  • 230 г майонезу;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 ч. л. лимонного соку;
  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • сіль та перець на свій смак;
  • щіпка солодкої паприки;
  • 1 ст. л. нарізані петрушки.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть картоплю в мундирі та моркву. Остудіть, зніміть шкірку і наріжте кубиками.
  2. Відваріть яйця круто. Остудіть та почистьте, а потім наріжте кубиками.
  3. Цибулю наріжте дрібними кубиками, огірочки — соломкою. Оливки розріжте навпіл. Розімніть тунець вилкою.
  4. Для соусу в невеликій чашці змішайте майонез, часник, лимонний сік, оливкову олію, сіль, перець та паприку.
  5. У великій мисці змішайте картоплю, моркву, цибулю, тунець, огірочки та оливки. Додайте соус і обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти були покриті соусом.
  6. Викладіть салат на велику страву чи тарілку. Прикрасьте зверху яйцями та посипте петрушкою.

Подавайте холодним або за кімнатної температури з хлібом або крекерами. Також смачний цей салат буде з домашніми грінками.

Теги:
#Іспанія #Рецепт #Салат #Олів'є #Готуємо вдома