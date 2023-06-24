Рибне олів’є по-іспанськи: такого ви точно ще не пробували

Це один із найпопулярніших салатів в Іспанії.

Улюблений багатьма українцями салат олів’є популярний не лише в Україні, а й в Іспанії. Там його називають Ensaladilla rusa, і страву можна зустріти в меню багатьох ресторанів.

Однак за своїм складом він відрізняється від звичного для нас. Страву готують без ковбаси, але із додаванням риби. Разом із "Мета" поділимося рецептом улюбленого салату по-новому.

Як приготувати іспанське олів’є

Інгредієнти:

3 картоплини;

1 морква;

1 цибулина;

3 яйця;

2 банки тунця в оливковій олії;

10 оливок з анчоусами;

10 маленьких огірків;

230 г майонезу;

1 зубчик часнику;

1 ч. л. лимонного соку;

1 ст. л. оливкової олії;

сіль та перець на свій смак;

щіпка солодкої паприки;

1 ст. л. нарізані петрушки.

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю в мундирі та моркву. Остудіть, зніміть шкірку і наріжте кубиками. Відваріть яйця круто. Остудіть та почистьте, а потім наріжте кубиками. Цибулю наріжте дрібними кубиками, огірочки — соломкою. Оливки розріжте навпіл. Розімніть тунець вилкою. Для соусу в невеликій чашці змішайте майонез, часник, лимонний сік, оливкову олію, сіль, перець та паприку. У великій мисці змішайте картоплю, моркву, цибулю, тунець, огірочки та оливки. Додайте соус і обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти були покриті соусом. Викладіть салат на велику страву чи тарілку. Прикрасьте зверху яйцями та посипте петрушкою.

Подавайте холодним або за кімнатної температури з хлібом або крекерами. Також смачний цей салат буде з домашніми грінками.