Навіщо до котлетного фаршу додавати сир: рецепт, який вас приємно здивує

Лише один інгредієнт — і ви не впізнаєте страву!

Для того, щоб котлети були соковитими та пишними, у фарш часто додають розмочений хліб. Але якщо додати його дуже багато, смак м’яса перебивається. Тому компонент слід замінити, використовуючи звичайний сир.

Завдяки сиру котлети виходять дуже ніжними та соковитими. Цей інгредієнт повністю змінить смак звичних биточків. Тому знайомтеся з рецептом від "Мета", беріть продукти, готуйте та пробуйте!

Як приготувати курячі котлети з сиром

Інгредієнти:

курячий фарш — 400 г;

яйця курячі — 1 шт.;

панірувальні сухарі — 3 ст. л.;

сир — 150 г;

цибуля — 1 шт.;

вершки для гасіння — 150 г;

олія для смаження сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У фарш вбийте яйце, додайте дрібно нарізану цибулю, перемішайте. Додайте сир і панірувальні сухарі. Посоліть і поперчіть до смаку. Добре вимісити. Розігрійте сковороду і додайте трохи олії. Змочіть руки водою, з фаршу сформуйте маленькі котлети та обсмажте їх до золотистої скоринки. Переверніть на інший бік. Залийте все це вершками. Зачекайте, коли закипить. Закрийте кришкою і згасіть на слабкому вогні 8-10 хвилин.

До речі, відрізнити натуральний сир від підробки легко. Один лайфхак — і ваші котлети не перетворяться на шкідливість.