Просто загорніть крабові палички в огірки: рецепт закуски, яка завжди буде у вашому холодильнику

Пару хвилин — і страва готова

Якщо крабові палички – то зазвичай це салат. Звичайно, це чудовий варіант страви, яка може вгамувати ваш голод і порадувати всіх ваших гостей під час святкових посиденьок. Але чи можна з крабових паличок приготувати щось смачніше?

Сьогодні ми розповімо, як із кількох інгредієнтів приготувати неперевершену закуску. Зовні страва нагадує суші, але для їх приготування вам потрібно набагато менше продуктів та часу. "Бабусині рецепти" рекомендують прекрасну закуску на всі випадки життя: і на випадок несподіваних гостей, і на святковий стіл, і для пікніка. Тому беремо інгредієнти та починаємо готувати.

Як приготувати закуску з крабовими паличками та огірками

Інгредієнти:

крабові палички – 100 г;

сир – 100 грамів;

огірки – 2 штуки;

яйця варені – 2 шт.

Для заправки:

майонез – 100 г;

зелень – на свій смак.

Спосіб приготування:

Подрібніть на тертці все, окрім огірків. Додайте майонез, зелень та ретельно перемішайте. Огірки наріжте тонкими слайсами — для цього можна використовувати овочечистку. На край кожного огіркового пласта викладіть начинку та загорніть у рол. Закуска готова.

До речі, замість майонезу в такій закусці можна використовувати домашню заправку. Їжте та насолоджуйтесь, смачного.