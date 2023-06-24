Легкий як хмара: рецепт полуничного мусу з трьох інгредієнтів
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Три інгредієнти, трохи часу – і десерт на столі
Червень — полуничний час. Саме час порадувати своїх близьких десертами із цієї соковитої ягоди. Чого тільки не роблять із неї: компоти та варення, вареники та салати, і, звичайно ж, найніжніші десерти.
Десертів із полуницею є безліч: від класичного поєднання до найвишуканіших. Сьогодні пропонуємо приготувати найсмачніший десерт всього із трьох інгредієнтів. Цей солодкий і легкий, як хмара, десерт за рецептом Uaportal — ідеальний на літо. До того ж він дуже простий і швидкий у приготуванні. Ви полюбите такий десерт за легкість приготування, ваші близькі за незабутній смак. Ну що, розпочинаємо приготування?
Як приготувати полуничний мус
Інгредієнти:
- полуниця – 500 г;
- цукор – 100 г;
- манка — 70 г.
Спосіб приготування:
- Вимийте та видаліть хвостики у полуниці. Посипте цукром і збийте блендером.
- Візьміть каструлю, вилийте в неї пюре з полуниці та доведіть до кипіння.
- Постійно помішуючи, всипте цівкою манну крупу. Готуйте ще 3 хвилини.
- Охолодіть мус і знову збийте блендером, перелийте креманки та відправте в холодильник.
Якщо любите полуницю, приготуйте бісквітний рулет з полуниці. Цей легкий і простий рецепт стане вашим улюбленим!