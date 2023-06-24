Легкий як хмара: рецепт полуничного мусу з трьох інгредієнтів

Три інгредієнти, трохи часу – і десерт на столі

Червень — полуничний час. Саме час порадувати своїх близьких десертами із цієї соковитої ягоди. Чого тільки не роблять із неї: компоти та варення, вареники та салати, і, звичайно ж, найніжніші десерти.

Десертів із полуницею є безліч: від класичного поєднання до найвишуканіших. Сьогодні пропонуємо приготувати найсмачніший десерт всього із трьох інгредієнтів. Цей солодкий і легкий, як хмара, десерт за рецептом Uaportal — ідеальний на літо. До того ж він дуже простий і швидкий у приготуванні. Ви полюбите такий десерт за легкість приготування, ваші близькі за незабутній смак. Ну що, розпочинаємо приготування?

Як приготувати полуничний мус

Інгредієнти:

полуниця – 500 г;

цукор – 100 г;

манка — 70 г.

Спосіб приготування:

Вимийте та видаліть хвостики у полуниці. Посипте цукром і збийте блендером. Візьміть каструлю, вилийте в неї пюре з полуниці та доведіть до кипіння. Постійно помішуючи, всипте цівкою манну крупу. Готуйте ще 3 хвилини. Охолодіть мус і знову збийте блендером, перелийте креманки та відправте в холодильник.

Якщо любите полуницю, приготуйте бісквітний рулет з полуниці. Цей легкий і простий рецепт стане вашим улюбленим!