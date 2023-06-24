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Легкий як хмара: рецепт полуничного мусу з трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Полуничний мус — корисна та смачна насолода
Полуничний мус — корисна та смачна насолода. Фото 1000.menu

Три інгредієнти, трохи часу – і десерт на столі

Червень — полуничний час. Саме час порадувати своїх близьких десертами із цієї соковитої ягоди. Чого тільки не роблять із неї: компоти та варення, вареники та салати, і, звичайно ж, найніжніші десерти.

Десертів із полуницею є безліч: від класичного поєднання до найвишуканіших. Сьогодні пропонуємо приготувати найсмачніший десерт всього із трьох інгредієнтів. Цей солодкий і легкий, як хмара, десерт за рецептом Uaportal — ідеальний на літо. До того ж він дуже простий і швидкий у приготуванні. Ви полюбите такий десерт за легкість приготування, ваші близькі за незабутній смак. Ну що, розпочинаємо приготування?

Як приготувати полуничний мус

Інгредієнти:

  • полуниця – 500 г;
  • цукор – 100 г;
  • манка — 70 г.

Спосіб приготування:

  1. Вимийте та видаліть хвостики у полуниці. Посипте цукром і збийте блендером.
  2. Візьміть каструлю, вилийте в неї пюре з полуниці та доведіть до кипіння.
  3. Постійно помішуючи, всипте цівкою манну крупу. Готуйте ще 3 хвилини.
  4. Охолодіть мус і знову збийте блендером, перелийте креманки та відправте в холодильник.

Якщо любите полуницю, приготуйте бісквітний рулет з полуниці. Цей легкий і простий рецепт стане вашим улюбленим!

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