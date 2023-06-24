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Такі капкейки діти не лише з’їдять, а й зроблять із задоволенням: простий рецепт для сімейного приготування

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Корисні морквяні капкейки
Корисні морквяні капкейки. Фото shuba.life

Ці капкейки діти проситимуть постійно!

Чомусь заведено вважати, що капкейки винайшли французи. Але насправді їх створили американці, причому ще на початку ХІХ століття. Головною фішкою капкейка є його фірмовий знак — кремова шапочка. Саме вона надає капкейку додаткового шарму.

Морквяні капкейки з карамеллю за рецептом Shuba здатні підкорити з першого шматочка навіть дітей. Красиві, апетитні малюки з гарними кремовими шапочками розійдуться миттєво. За приготування такого смачного десерту із задоволенням візьмуться діти.

Як приготувати морквяні капкейки

Інгредієнти на 12 порцій:

  • борошно пшеничне — 200 г;
  • цукор — 150 г
  • морква — 2 шт.;
  • оливкова олія — 140 мл;
  • родзинки — 50 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • волоські горіхи очищені — 75 г;
  • сода харчова — 8 г;
  • збиті вершки — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Горіхи порубайте ножем і трохи підсмажте на сухій сковороді.
  2. Родзинки промийте і відкиньте на друшляк.
  3. Моркву натріть на середній тертці.
  4. Яйця збийте із цукром. Додайте оливкову олію та перемішайте.
  5. Просійте борошно із содою та замісіть однорідне тісто.
  6. Додайте в тісто моркву, горіхи та родзинки. Добре перемішайте.
  7. Порційні форми (або одну велику) змастіть олією. Заповніть форми тестом приблизно на 2/3.
  8. Випікайте в розігрітій духовці за температури 180 градусів. Час залежить від форми: якщо більша, то 40-45 хвилин, якщо маленькі — 30 хвилин.
  9. Готові кекси посипте цукровою пудрою або прикрасьте збитими вершками.

А тепер готуйте улюблений напій та насолоджуйтесь випічкою! Смачного!

Теги:
#Рецепт #Десерт #Капкейкі #Готуємо вдома