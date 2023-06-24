Такі капкейки діти не лише з’їдять, а й зроблять із задоволенням: простий рецепт для сімейного приготування
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Ці капкейки діти проситимуть постійно!
Чомусь заведено вважати, що капкейки винайшли французи. Але насправді їх створили американці, причому ще на початку ХІХ століття. Головною фішкою капкейка є його фірмовий знак — кремова шапочка. Саме вона надає капкейку додаткового шарму.
Морквяні капкейки з карамеллю за рецептом Shuba здатні підкорити з першого шматочка навіть дітей. Красиві, апетитні малюки з гарними кремовими шапочками розійдуться миттєво. За приготування такого смачного десерту із задоволенням візьмуться діти.
Як приготувати морквяні капкейки
Інгредієнти на 12 порцій:
- борошно пшеничне — 200 г;
- цукор — 150 г
- морква — 2 шт.;
- оливкова олія — 140 мл;
- родзинки — 50 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- волоські горіхи очищені — 75 г;
- сода харчова — 8 г;
- збиті вершки — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Горіхи порубайте ножем і трохи підсмажте на сухій сковороді.
- Родзинки промийте і відкиньте на друшляк.
- Моркву натріть на середній тертці.
- Яйця збийте із цукром. Додайте оливкову олію та перемішайте.
- Просійте борошно із содою та замісіть однорідне тісто.
- Додайте в тісто моркву, горіхи та родзинки. Добре перемішайте.
- Порційні форми (або одну велику) змастіть олією. Заповніть форми тестом приблизно на 2/3.
- Випікайте в розігрітій духовці за температури 180 градусів. Час залежить від форми: якщо більша, то 40-45 хвилин, якщо маленькі — 30 хвилин.
- Готові кекси посипте цукровою пудрою або прикрасьте збитими вершками.
А тепер готуйте улюблений напій та насолоджуйтесь випічкою! Смачного!