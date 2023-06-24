Простий десерт "Корівка": близькі будуть у захваті

Магазинних цукерок і не захочеться

Навіть після найсмачнішого обіду, такого як запечена риба з овочами, завжди хочеться чогось солоденького. Якщо хочеться побалувати себе, зверніть увагу на цей рецепт смачного десерту.

Солодощі готуються з найпростішого печива та цукерок "Корівка". Останні надають десерту вишуканого карамельного смаку. Рецептом поділились на Lady-Day.

Інгредієнти:

Цукерки "Корівка" – 200 г

Родзинки темні – 50 г

Печиво пісочне – 100 г

Фундук – 100 г

Вершки 10% жирності – 50 г

Маргарин – 30 г

Спосіб приготування:

Печиво та горіхи викладаємо у чашу блендера. Подрібнюємо. Якщо немає блендера, можна скористатися м’ясорубкою. Цукерки нарізаємо на невеликі шматочки. Викладаємо в невелику каструльку та вливаємо вершки. Суміш розтоплюємо при постійному помішуванні на слабкому вогні до утворення однорідної маси. Всипаємо суміш із печивом. Вимішуємо, додаємо родзинки та знову добре перемішуємо. Пластиковий контейнер змащуємо маргарином і вистилаємо пергаментним папером так, щоб кінці злегка звисали з боків. Викладаємо масу в контейнер, розрівнюємо. Залишаємо до повного остигання, потім — перекладаємо в холодильник.

Готову смакоту виймаємо з форми та нарізаємо довільними шматочками. Буде дуже смачно, якщо заварити до них імбирного чаю.