Простий десерт "Корівка": близькі будуть у захваті
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Магазинних цукерок і не захочеться
Навіть після найсмачнішого обіду, такого як запечена риба з овочами, завжди хочеться чогось солоденького. Якщо хочеться побалувати себе, зверніть увагу на цей рецепт смачного десерту.
Солодощі готуються з найпростішого печива та цукерок "Корівка". Останні надають десерту вишуканого карамельного смаку. Рецептом поділились на Lady-Day.
Інгредієнти:
- Цукерки "Корівка" – 200 г
- Родзинки темні – 50 г
- Печиво пісочне – 100 г
- Фундук – 100 г
- Вершки 10% жирності – 50 г
- Маргарин – 30 г
Спосіб приготування:
- Печиво та горіхи викладаємо у чашу блендера. Подрібнюємо. Якщо немає блендера, можна скористатися м’ясорубкою.
- Цукерки нарізаємо на невеликі шматочки. Викладаємо в невелику каструльку та вливаємо вершки.
- Суміш розтоплюємо при постійному помішуванні на слабкому вогні до утворення однорідної маси. Всипаємо суміш із печивом.
- Вимішуємо, додаємо родзинки та знову добре перемішуємо. Пластиковий контейнер змащуємо маргарином і вистилаємо пергаментним папером так, щоб кінці злегка звисали з боків.
- Викладаємо масу в контейнер, розрівнюємо. Залишаємо до повного остигання, потім — перекладаємо в холодильник.
Готову смакоту виймаємо з форми та нарізаємо довільними шматочками. Буде дуже смачно, якщо заварити до них імбирного чаю.