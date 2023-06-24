Стародавня страва, яку гості з’їдять разом із тарілкою: рецепт найсмачнішої шпундри

Спробуйте — ви будете вражені поєднанням смаків

Ми ділились рецептом соковитих мазуриків. Тепер розповідаємо, як готувати шпундру.

Шпундра або ще називають шпундри – найхарактерніша українська страва. Традиційно її готують зі свинини і буряка. Згадка про неї є в "Енеїді" Котляревського. Якщо ви ніколи не готували шпундру — просто спробуйте. Можливо, саме ця страва стане вашою святковою або зовсім повсякденною. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

0,5 кг свинячого окосту

100 г копченого сала

2 буряки

2 цибулини

250 мл квасу

50 г борошна

олія

сіль, перець – до смаку

зелень петрушки

зелена цибуля

столова ложка соку лимона

Спосіб приготування:

Сало нарізаємо дрібними кубиками, обсмажуємо до шкварок. М’ясо нарізаємо великими шматками, обкачуємо в борошні з сіллю й перцем. Смажимо м’ясо на сковороді зі шкварками до рум’яної скоринки. Цибулю нарізаємо півкільцями, обсмажуємо на олії до золотавого кольору. Буряк нарізаємо дрібними кубиками. Викладаємо на пательню буряк, м’ясо зі шкварками й цибулю. Тушкуємо все разом 5 хв. Додаємо лимонний сік, квас, солимо й перчимо, перемішуємо. Накриваємо кришкою, тушкуємо 1 год. Подаємо з рубленою зеленню.

Страва виходить дуже смачна й ароматна. До речі, квас можна використати не звичайний, а буряковий — буде ще смачніше.