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Стародавня страва, яку гості з’їдять разом із тарілкою: рецепт найсмачнішої шпундри

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ця смакота створена для того, щоб її готували часто
Ця смакота створена для того, щоб її готували часто. Фото Автентична Україна

Спробуйте — ви будете вражені поєднанням смаків

Ми ділились рецептом соковитих мазуриків. Тепер розповідаємо, як готувати шпундру.

Шпундра або ще називають шпундри – найхарактерніша українська страва. Традиційно її готують зі свинини і буряка. Згадка про неї є в "Енеїді" Котляревського. Якщо ви ніколи не готували шпундру — просто спробуйте. Можливо, саме ця страва стане вашою святковою або зовсім повсякденною. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 0,5 кг свинячого окосту
  • 100 г копченого сала
  • 2 буряки
  • 2 цибулини
  • 250 мл квасу
  • 50 г борошна
  • олія
  • сіль, перець – до смаку
  • зелень петрушки
  • зелена цибуля
  • столова ложка соку лимона

Спосіб приготування:

  1. Сало нарізаємо дрібними кубиками, обсмажуємо до шкварок. М’ясо нарізаємо великими шматками, обкачуємо в борошні з сіллю й перцем.
  2. Смажимо м’ясо на сковороді зі шкварками до рум’яної скоринки. Цибулю нарізаємо півкільцями, обсмажуємо на олії до золотавого кольору.
  3. Буряк нарізаємо дрібними кубиками. Викладаємо на пательню буряк, м’ясо зі шкварками й цибулю. Тушкуємо все разом 5 хв. Додаємо лимонний сік, квас, солимо й перчимо, перемішуємо.
  4. Накриваємо кришкою, тушкуємо 1 год. Подаємо з рубленою зеленню.

Страва виходить дуже смачна й ароматна. До речі, квас можна використати не звичайний, а буряковий — буде ще смачніше.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Святковий стіл