Стародавня страва, яку гості з’їдять разом із тарілкою: рецепт найсмачнішої шпундри
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Спробуйте — ви будете вражені поєднанням смаків
Ми ділились рецептом соковитих мазуриків. Тепер розповідаємо, як готувати шпундру.
Шпундра або ще називають шпундри – найхарактерніша українська страва. Традиційно її готують зі свинини і буряка. Згадка про неї є в "Енеїді" Котляревського. Якщо ви ніколи не готували шпундру — просто спробуйте. Можливо, саме ця страва стане вашою святковою або зовсім повсякденною. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 0,5 кг свинячого окосту
- 100 г копченого сала
- 2 буряки
- 2 цибулини
- 250 мл квасу
- 50 г борошна
- олія
- сіль, перець – до смаку
- зелень петрушки
- зелена цибуля
- столова ложка соку лимона
Спосіб приготування:
- Сало нарізаємо дрібними кубиками, обсмажуємо до шкварок. М’ясо нарізаємо великими шматками, обкачуємо в борошні з сіллю й перцем.
- Смажимо м’ясо на сковороді зі шкварками до рум’яної скоринки. Цибулю нарізаємо півкільцями, обсмажуємо на олії до золотавого кольору.
- Буряк нарізаємо дрібними кубиками. Викладаємо на пательню буряк, м’ясо зі шкварками й цибулю. Тушкуємо все разом 5 хв. Додаємо лимонний сік, квас, солимо й перчимо, перемішуємо.
- Накриваємо кришкою, тушкуємо 1 год. Подаємо з рубленою зеленню.
Страва виходить дуже смачна й ароматна. До речі, квас можна використати не звичайний, а буряковий — буде ще смачніше.