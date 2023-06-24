Всього 5 хвилин і готово: швидкий томатно-часниковий соус до шашлику
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Ідеальна пікантна приправа до м’яса
Смачний шашлик — це ще не все. Мало просто посмажити м'ясо. Його смак можуть вигідно підкреслити дотатки, такі як салати та соуси.
Можна заморочитись, і приготувати окремий соус. А можна скористатись порадою з ProstoWay і приготувати швидкий соус — піде всього кілька хвилин.
Інгредієнти:
- часник — 10 зубчиків;
- томатна паста — 2 ст.л.;
- сіль — 0,5 ч.л.;
- цукор — 1 ч.л.;
- перець — 0,5 ч.л.;
- свіжий кріп або петрушка — 50 г;
- олія — 3 ст.л.;
- воді — 50 мл.
Спосіб приготування:
- Готується все максимально швидко та просто. Знадобиться блендер.
- Викладіть туди весь перелік інгредієнтів. Перебийте в однорідну масу.
- Дуже важливо одразу спробувати соус і визначити, чого ще можна додати — якщо засолодкий, то покласти ще солі, якщо хочеться ще кислинки — додати лимонного соку тощо.
- Балансуємо на свій смак та змішуємо ще раз. Соус готовий.
Дуже смачний варіант замість набридлого кетчупу. Часник та томат смачно доповнять свіжопосмажене м’ясо. Також ми розповідали, як готувати соковиті мазурики — давній рецепт української кухні.