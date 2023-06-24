Всього 5 хвилин і готово: швидкий томатно-часниковий соус до шашлику

Ідеальна пікантна приправа до м’яса

Смачний шашлик — це ще не все. Мало просто посмажити м'ясо. Його смак можуть вигідно підкреслити дотатки, такі як салати та соуси.

Можна заморочитись, і приготувати окремий соус. А можна скористатись порадою з ProstoWay і приготувати швидкий соус — піде всього кілька хвилин.

Інгредієнти:

часник — 10 зубчиків;

томатна паста — 2 ст.л.;

сіль — 0,5 ч.л.;

цукор — 1 ч.л.;

перець — 0,5 ч.л.;

свіжий кріп або петрушка — 50 г;

олія — 3 ст.л.;

воді — 50 мл.

Спосіб приготування:

Готується все максимально швидко та просто. Знадобиться блендер. Викладіть туди весь перелік інгредієнтів. Перебийте в однорідну масу. Дуже важливо одразу спробувати соус і визначити, чого ще можна додати — якщо засолодкий, то покласти ще солі, якщо хочеться ще кислинки — додати лимонного соку тощо. Балансуємо на свій смак та змішуємо ще раз. Соус готовий.

Дуже смачний варіант замість набридлого кетчупу. Часник та томат смачно доповнять свіжопосмажене м’ясо. Також ми розповідали, як готувати соковиті мазурики — давній рецепт української кухні.