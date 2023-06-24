Щоб баклажани не гірчили: три перевірені способи, які справді працюють

Готуємо найсмачніші баклажани

Страви з баклажанів — дуже смачні та корисні. Але самі овочі бувають дещо проблемними — перед тим, як готувати, їх слід позбавити гіркоти.

Баклажани багато хто вводить у свій раціон, оскільки продукт має прекрасний хімічний склад і унікальні смакові якості. Деякі сорти можуть давати відчутний гіркий смак. Pixelinform розповідає, як позбутися цього присмаку за допомогою трьох простих способів.

Морозильна камера

Цей метод ідеальний для літа, тому що можна паралельно ще й заготовити продукт на зиму. Баклажани попередньо миють, обсушують, подрібнюють на зручні шматочки. Після цього відправляємо продукт на заморожування — гіркими овочі більше не будуть.

Окріп для ікри

Цей метод ідеально підійде, якщо ви готуєте ікру з баклажанів. Він не тільки допоможе усунути гіркоту, але й зробить текстуру страви ідеальною. Метод неймовірно простий: потрібно залити продукт окропом та п’ять хвилин потримати їх там.

Сіль

Це найпопулярніший спосіб, він чудово видаляє гіркоту. Баклажани нарізають та щедро обробляють сіллю. Через чверть години шматочки баклажанів потрібно буде добре вимити, обсушити. І можна готувати, наприклад, овочеве асорті на зиму.