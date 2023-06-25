Яєчні хмаринки – просто радість для дітей: приготуйте чарівний сніданок із двох інгредієнтів

Незвичайну страву ви приготуєте лише за кілька хвилин

Якщо ви не знаєте, як нагодувати своїх дітей зранку, тоді цей рецепт для вас. Яєчні хмаринки – це оригінальний сніданок, просто створений для малюків! М’яка основа зі збитого яєчного білка, на якій лежить вершковий жовток, підкорить усіх.

Приготуйте такі яєчні хмаринки за рецептом Shuba на сніданок і подавайте на скибочках тостів. Якщо ви хочете зробити страву ще поживнішою, доповніть її салатом або сезонними овочами.

А ось для дорослої версії яєчних хмаринок добре підійде ароматна суміш трав та зелені, наприклад зелена цибуля, петрушка, базилік, паприка, куркума чи перець чилі. Її можна додати прямо до білкової маси або посипати яєчню зверху.

Як приготувати яєчні хмари

Інгредієнти на 2 порції:

яйця курячі — 2 шт.;

сир твердий — 40 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розділіть яєчні жовтки та білки. Жовтки відкладіть, а яєчні білки збийте до стійкої піни за допомогою міксера. Викладіть половину яєчних білків на лист, застелений пергаментним папером, і сформуйте дві "хмарки". Зробіть отвір у центрі обох "хмар", щоб звільнити місце для жовтків. Вилийте по яєчному жовтку в кожен отвір. Натріть на дрібній тертці сир і посипте білки. Приправте сіллю та перцем. Випікайте яйця-хмарки при температурі 180°С 5-7 хвилин.

Подавайте на стіл разом із грінками з білого хліба. Смачного!