Врятує від спеки: як приготувати лимонад краще, ніж у кафе

Простий рецепт класичного лимонаду

Ми розповідали, як приготувати смачний квас. Ще один варіант, який врятує від спеки — домашній лимонад.

Разом із "Порадницею" ділимось рецептом класичного лимонаду. Якщо є бажання, можна додати туди імбиру, трохи огірка, ягід та фруктів — буде тільки смачніше. Можна наготувати одразу багато — і зберігати в холодильнику, додаючи в склянку лише лід та свіжу м’яту.

Інгредієнти:

4 лимони

200 г цукру

200 мл води без газу

0,7 л газованої води

м’ята

Спосіб приготування:

Для сиропу змішуємо цедру 1 лимона, 200 мл води без газу. Туди ж кладемо подрібнену чисту м’яту і цукор. Варимо на середньому вогні 5-10 хвилин. Коли вистигне — проціджуємо. З лимонів вичавлюємо сік. Перед подачею змішуємо сироп, сік лимонів і газовану воду. Додаємо лід та свіжу м’яту.

Холодний лимонад здатний не лише втамувати спрагу, а й стати справжньою родзинкою сімейного пікніка, наряду з капустяними оладками. Подавайте його з льодом, шматочками лимона й м’ятою. Можна додавати будь-які трави та фрукти, які вам подобаються.