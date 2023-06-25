Рус

Врятує від спеки: як приготувати лимонад краще, ніж у кафе

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мало хто знає, та його можна приготувати вдома
Мало хто знає, та його можна приготувати вдома. Фото Сегодня

Простий рецепт класичного лимонаду

Ми розповідали, як приготувати смачний квас. Ще один варіант, який врятує від спеки — домашній лимонад.

Разом із "Порадницею" ділимось рецептом класичного лимонаду. Якщо є бажання, можна додати туди імбиру, трохи огірка, ягід та фруктів — буде тільки смачніше. Можна наготувати одразу багато — і зберігати в холодильнику, додаючи в склянку лише лід та свіжу м’яту.

Інгредієнти:

  • 4 лимони
  • 200 г цукру
  • 200 мл води без газу
  • 0,7 л газованої води
  • м’ята

Спосіб приготування:

  1. Для сиропу змішуємо цедру 1 лимона, 200 мл води без газу. Туди ж кладемо подрібнену чисту м’яту і цукор.
  2. Варимо на середньому вогні 5-10 хвилин. Коли вистигне — проціджуємо. З лимонів вичавлюємо сік.
  3. Перед подачею змішуємо сироп, сік лимонів і газовану воду. Додаємо лід та свіжу м’яту.

Холодний лимонад здатний не лише втамувати спрагу, а й стати справжньою родзинкою сімейного пікніка, наряду з капустяними оладками. Подавайте його з льодом, шматочками лимона й м’ятою. Можна додавати будь-які трави та фрукти, які вам подобаються.

Теги:
#Рецепт #Лимонад #Напій