Врятує від спеки: як приготувати лимонад краще, ніж у кафе
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Простий рецепт класичного лимонаду
Ми розповідали, як приготувати смачний квас. Ще один варіант, який врятує від спеки — домашній лимонад.
Разом із "Порадницею" ділимось рецептом класичного лимонаду. Якщо є бажання, можна додати туди імбиру, трохи огірка, ягід та фруктів — буде тільки смачніше. Можна наготувати одразу багато — і зберігати в холодильнику, додаючи в склянку лише лід та свіжу м’яту.
Інгредієнти:
- 4 лимони
- 200 г цукру
- 200 мл води без газу
- 0,7 л газованої води
- м’ята
Спосіб приготування:
- Для сиропу змішуємо цедру 1 лимона, 200 мл води без газу. Туди ж кладемо подрібнену чисту м’яту і цукор.
- Варимо на середньому вогні 5-10 хвилин. Коли вистигне — проціджуємо. З лимонів вичавлюємо сік.
- Перед подачею змішуємо сироп, сік лимонів і газовану воду. Додаємо лід та свіжу м’яту.
Холодний лимонад здатний не лише втамувати спрагу, а й стати справжньою родзинкою сімейного пікніка, наряду з капустяними оладками. Подавайте його з льодом, шматочками лимона й м’ятою. Можна додавати будь-які трави та фрукти, які вам подобаються.