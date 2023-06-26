Кабачки ви будете готувати тільки так: рецепт приголомшливої овочевої закуски

Швидко, смачно та ситно!

З кабачків можна готувати не лише оладки, рагу чи салати на зиму, а й смачні закуски. Однією з них є рулети. Начинка в них може бути зовсім різною — твердий або плавлений сир, овочі, спеції та зелень.

Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо саме такі кабачкові рулети зі сметанним соусом. У цій страві поєднуються улюблені інгредієнти, а на її приготування ви витратите мінімум часу. Тому беремо продукти

Як приготувати закуску з кабачків

Інгредієнти:

кабачок – 400 г;

сіль – на свій смак;

сир – 100 г;

базилік — 1 ч.л;

часник – 2 зубчики;

сметана – 2 ст.л;

борошно — 2 ст.л;

яйце – 2 шт.;

помідор – 1 шт.;

олія соняшникова – 200 мл.

Спосіб приготування:

Кабачок нарізати тонкою пластиною, посолити. Сир натерти на дрібній тертці, додати сметану, базилік, часник і перемішати. Розбити яйця, перемішати. В окрему тарілку висипати борошно. Вмочити кабачок спочатку в борошні, а потім у яйці. Кабачки необхідно смажити на олії з двох сторін до золотистого кольору. На кабачки потрібно викласти сметанну начинку, потім помідор закрутити в рулет. Закуска готова! Смачного!

Якщо ви до таких кабачків приготуєте корисний соус, радості близьких не буде меж. Їжте та насолоджуйтесь!