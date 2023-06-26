Кабачки ви будете готувати тільки так: рецепт приголомшливої овочевої закуски
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Швидко, смачно та ситно!
З кабачків можна готувати не лише оладки, рагу чи салати на зиму, а й смачні закуски. Однією з них є рулети. Начинка в них може бути зовсім різною — твердий або плавлений сир, овочі, спеції та зелень.
Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо саме такі кабачкові рулети зі сметанним соусом. У цій страві поєднуються улюблені інгредієнти, а на її приготування ви витратите мінімум часу. Тому беремо продукти
Як приготувати закуску з кабачків
Інгредієнти:
- кабачок – 400 г;
- сіль – на свій смак;
- сир – 100 г;
- базилік — 1 ч.л;
- часник – 2 зубчики;
- сметана – 2 ст.л;
- борошно — 2 ст.л;
- яйце – 2 шт.;
- помідор – 1 шт.;
- олія соняшникова – 200 мл.
Спосіб приготування:
- Кабачок нарізати тонкою пластиною, посолити.
- Сир натерти на дрібній тертці, додати сметану, базилік, часник і перемішати.
- Розбити яйця, перемішати. В окрему тарілку висипати борошно. Вмочити кабачок спочатку в борошні, а потім у яйці.
- Кабачки необхідно смажити на олії з двох сторін до золотистого кольору.
- На кабачки потрібно викласти сметанну начинку, потім помідор закрутити в рулет. Закуска готова! Смачного!
Якщо ви до таких кабачків приготуєте корисний соус, радості близьких не буде меж. Їжте та насолоджуйтесь!