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Кабачки ви будете готувати тільки так: рецепт приголомшливої овочевої закуски

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неперевершена закуска з кабачків
Неперевершена закуска з кабачків. Фото babusyni-retsepty

Швидко, смачно та ситно!

З кабачків можна готувати не лише оладки, рагу чи салати на зиму, а й смачні закуски. Однією з них є рулети. Начинка в них може бути зовсім різною — твердий або плавлений сир, овочі, спеції та зелень.

Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо саме такі кабачкові рулети зі сметанним соусом. У цій страві поєднуються улюблені інгредієнти, а на її приготування ви витратите мінімум часу. Тому беремо продукти

Як приготувати закуску з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачок – 400 г;
  • сіль – на свій смак;
  • сир – 100 г;
  • базилік — 1 ч.л;
  • часник – 2 зубчики;
  • сметана – 2 ст.л;
  • борошно — 2 ст.л;
  • яйце – 2 шт.;
  • помідор – 1 шт.;
  • олія соняшникова – 200 мл.

Спосіб приготування:

  1. Кабачок нарізати тонкою пластиною, посолити.
  2. Сир натерти на дрібній тертці, додати сметану, базилік, часник і перемішати.
  3. Розбити яйця, перемішати. В окрему тарілку висипати борошно. Вмочити кабачок спочатку в борошні, а потім у яйці.
  4. Кабачки необхідно смажити на олії з двох сторін до золотистого кольору.
  5. На кабачки потрібно викласти сметанну начинку, потім помідор закрутити в рулет. Закуска готова! Смачного!

Якщо ви до таких кабачків приготуєте корисний соус, радості близьких не буде меж. Їжте та насолоджуйтесь!

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