Просто перемішайте: найпростіша сирна запіканка з персиками

Випічка виходить неймовірно ніжною

Ми розповідали, як приготувати пиріг з полуницею навіть не використовуючи духовку. Наступна випічка буде теж дуже простою та швидкою.

Спробуйте приготувати запіканку за цим рецептом. Особливо вона сподобається фанатам домашнього сиру та персиків. Персики, до речі, підходять як свіжі, так і консервовані. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 540 г;

яйця — 3 шт.;

рисове борошно — 5 ст.л.;

цукор — 3 ст.л.;

сметана — 3 ст.л.

персики — 2 шт.

Спосіб приготування:

Сир ретельно розминаємо виделкою. Якщо у вас є блендер, то можна скористатись ним, щоб змішати всі компоненти. Так маса вийде повітряна та однорідна за структурою. Якщо блендера немає — вручну все змішуємо. Це зовсім нескладно і не займе багато часу. Розігріваємо духовку. У форму, застелену пергаментом, викладаємо підготовлену сирну масу. Зверху викладаємо скибочки персиків — свіжі або консервовані. Форму ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів. Час приготування — орієнтовно 40 хвилин.

Пиріг виходить ніжним та ситним. Він смачний і гарячим, і холодним. Також ми розповідали, як готувати смачний домашній мармелад.