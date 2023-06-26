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У сто разів смачніше за м’ясо: копійчаний рецепт закуски з кабачків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Спробувавши раз кабачкові рулети, готуватимете завжди
Спробувавши раз кабачкові рулети, готуватимете завжди. Фото Depositphotos

З цим рецептом впорається будь-який

З кабачків можна готувати не тільки класичні оладки, рагу чи салати на зиму, але й дуже смачні закуски. Однією з них є рулети.

Сьогодні з "Главредом" поділимося простим, але водночас неймовірно смачним літнім рецептом кабачків. Ніжна начинка із сиру зробить вашу закуску просто неперевершеною та доповнить смак улюблених кабачків.

Як приготувати рулетики з кабачків.

Інгредієнти:

  • кабачки молоді — 2 шт.;
  • сир — 120 г;
  • помідор — 1 шт;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 2 ложки;
  • часник, сіль — до свого смаку;
  • оливкова олія;
  • борошно.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки помити та нарізати тонкими слайсами. Перекласти овочі в глибоку тарілку і добре посолити, поперчити. Залишити на 5 хвилин, поки кабачки дадуть сік.
  2. Збити 1 яйце у тарілці, трохи посолити.
  3. Розігріти добре сковороду, налити оливкову олію.
  4. Обсмажити кабачки слайсами у клярі з кожного боку по 5 хвилин.
  5. Кабачки викласти на паперові рушники, щоб непотрібна олія ввібралася.
  6. У цей час необхідно натерти на дрібній тертці твердий сир, додати 2 ложки сметани, порізати помідор кубиками, часник до свого смаку, зелень. Начинку для рулетиків із кабачків добре перемішати.
  7. Столову ложку начинки перекласти на кабачок і загорнути у рулетик.

Кабачкові рулети готові. Подавати їх можна з улюбленим соусом. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #Готуємо вдома