У сто разів смачніше за м’ясо: копійчаний рецепт закуски з кабачків

З цим рецептом впорається будь-який

З кабачків можна готувати не тільки класичні оладки, рагу чи салати на зиму, але й дуже смачні закуски. Однією з них є рулети.

Сьогодні з "Главредом" поділимося простим, але водночас неймовірно смачним літнім рецептом кабачків. Ніжна начинка із сиру зробить вашу закуску просто неперевершеною та доповнить смак улюблених кабачків.

Як приготувати рулетики з кабачків.

Інгредієнти:

кабачки молоді — 2 шт.;

сир — 120 г;

помідор — 1 шт;

яйця — 2 шт.;

сметана — 2 ложки;

часник, сіль — до свого смаку;

оливкова олія;

борошно.

Спосіб приготування:

Кабачки помити та нарізати тонкими слайсами. Перекласти овочі в глибоку тарілку і добре посолити, поперчити. Залишити на 5 хвилин, поки кабачки дадуть сік. Збити 1 яйце у тарілці, трохи посолити. Розігріти добре сковороду, налити оливкову олію. Обсмажити кабачки слайсами у клярі з кожного боку по 5 хвилин. Кабачки викласти на паперові рушники, щоб непотрібна олія ввібралася. У цей час необхідно натерти на дрібній тертці твердий сир, додати 2 ложки сметани, порізати помідор кубиками, часник до свого смаку, зелень. Начинку для рулетиків із кабачків добре перемішати. Столову ложку начинки перекласти на кабачок і загорнути у рулетик.

Кабачкові рулети готові. Подавати їх можна з улюбленим соусом. Смачного!