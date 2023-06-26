У сто разів смачніше за м’ясо: копійчаний рецепт закуски з кабачків
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З цим рецептом впорається будь-який
З кабачків можна готувати не тільки класичні оладки, рагу чи салати на зиму, але й дуже смачні закуски. Однією з них є рулети.
Сьогодні з "Главредом" поділимося простим, але водночас неймовірно смачним літнім рецептом кабачків. Ніжна начинка із сиру зробить вашу закуску просто неперевершеною та доповнить смак улюблених кабачків.
Як приготувати рулетики з кабачків.
Інгредієнти:
- кабачки молоді — 2 шт.;
- сир — 120 г;
- помідор — 1 шт;
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 2 ложки;
- часник, сіль — до свого смаку;
- оливкова олія;
- борошно.
Спосіб приготування:
- Кабачки помити та нарізати тонкими слайсами. Перекласти овочі в глибоку тарілку і добре посолити, поперчити. Залишити на 5 хвилин, поки кабачки дадуть сік.
- Збити 1 яйце у тарілці, трохи посолити.
- Розігріти добре сковороду, налити оливкову олію.
- Обсмажити кабачки слайсами у клярі з кожного боку по 5 хвилин.
- Кабачки викласти на паперові рушники, щоб непотрібна олія ввібралася.
- У цей час необхідно натерти на дрібній тертці твердий сир, додати 2 ложки сметани, порізати помідор кубиками, часник до свого смаку, зелень. Начинку для рулетиків із кабачків добре перемішати.
- Столову ложку начинки перекласти на кабачок і загорнути у рулетик.
Кабачкові рулети готові. Подавати їх можна з улюбленим соусом. Смачного!