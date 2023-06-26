Для цього "шашлику" вам м’ясо не знадобиться: як приготувати незвичайний десерт із полуниці

Нестандартний десерт із звичайної полуниці

Якщо ви вже наїлися улюбленої полуниці, час приготувати незвичайний десерт — шашлик з цієї ягоди. Варто лише скуштувати таку смакоту, і ви не зможете жити без нього.

Насправді шашликом назвати цю страву можна лише через нанизування ягід полуниці на шпажки. Але ні на грилі, ні в духовці вони не готуються – для цього рецепту Shuba рекомендує просто приготувати солодку карамель та соус із домашнім маскарпоне.

Як приготувати шашлик з полуниці

Інгредієнти на 6 порцій:

полуниця – 600 г;

розмарин, гілочка (можна використовувати дерев’яні шпажки) — 6 шт.;

цукор — 120 г;

сир маскарпоне — 100 г;

лікер Limoncello — 25 мл;

лимон, цедра — 1 шт.;

вода — 200 мл;

цукрова пудра – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Зріжте більшу частину листя з гілочок розмарину, залишивши 1 см на кінчику. Дрібно наріжте листя з половини гілочки, решту залиште для іншого рецепту. Розділіть порівну цілу полуницю між шпажками, розкладіть на дошці або блюді та відкладіть убік. Поставте сковороду на середній вогонь. Додайте цукор і воду та доведіть до кипіння. Дайте цукру розчинитися, потім дайте йому пузиритися протягом 12-15 хвилин або поки у вас не вийде досить густий сироп. Іноді струшуйте сковороду, але не перемішуйте її. Змішайте маскарпоне із чайною ложкою цукрової пудри. Збивайте протягом декількох хвилин дерев’яною ложкою або поки суміш не стане блискучою та гладкою. Додайте лимончелло, нарізаний розмарин і цедру лимона, знову добре перемішайте і перекладіть в маленьку миску. Як тільки карамель стане красивою та золотистою, обережно вилийте її на полуничний шашлик, щоб покрити ягоди рівномірно. Дайте карамелі застигнути, а потім подавайте шашлики з маскарпоне для вмочування.

Подавайте шашлик до неперевершеного коктейлю Rossini та насолоджуйтесь! Смачного!