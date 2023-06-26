Для цього "шашлику" вам м’ясо не знадобиться: як приготувати незвичайний десерт із полуниці
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Нестандартний десерт із звичайної полуниці
Якщо ви вже наїлися улюбленої полуниці, час приготувати незвичайний десерт — шашлик з цієї ягоди. Варто лише скуштувати таку смакоту, і ви не зможете жити без нього.
Насправді шашликом назвати цю страву можна лише через нанизування ягід полуниці на шпажки. Але ні на грилі, ні в духовці вони не готуються – для цього рецепту Shuba рекомендує просто приготувати солодку карамель та соус із домашнім маскарпоне.
Як приготувати шашлик з полуниці
Інгредієнти на 6 порцій:
- полуниця – 600 г;
- розмарин, гілочка (можна використовувати дерев’яні шпажки) — 6 шт.;
- цукор — 120 г;
- сир маскарпоне — 100 г;
- лікер Limoncello — 25 мл;
- лимон, цедра — 1 шт.;
- вода — 200 мл;
- цукрова пудра – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Зріжте більшу частину листя з гілочок розмарину, залишивши 1 см на кінчику. Дрібно наріжте листя з половини гілочки, решту залиште для іншого рецепту. Розділіть порівну цілу полуницю між шпажками, розкладіть на дошці або блюді та відкладіть убік.
- Поставте сковороду на середній вогонь. Додайте цукор і воду та доведіть до кипіння. Дайте цукру розчинитися, потім дайте йому пузиритися протягом 12-15 хвилин або поки у вас не вийде досить густий сироп. Іноді струшуйте сковороду, але не перемішуйте її.
- Змішайте маскарпоне із чайною ложкою цукрової пудри. Збивайте протягом декількох хвилин дерев’яною ложкою або поки суміш не стане блискучою та гладкою. Додайте лимончелло, нарізаний розмарин і цедру лимона, знову добре перемішайте і перекладіть в маленьку миску.
- Як тільки карамель стане красивою та золотистою, обережно вилийте її на полуничний шашлик, щоб покрити ягоди рівномірно. Дайте карамелі застигнути, а потім подавайте шашлики з маскарпоне для вмочування.
Подавайте шашлик до неперевершеного коктейлю Rossini та насолоджуйтесь! Смачного!