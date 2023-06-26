Просто змішайте кефір та сир: гору сирних паличок за цим рецептом приготуєте за 10 хвилин
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такі палички вийдуть хрусткими зовні, ніжні всередині
Сирні палички – універсальна страва. Її можна подати з будь-яким соусом, або як додаток до перших страв. Це повноцінний сніданок і гарна закуска під фільм.
Сирні палички за рецептом "1 хвилина" полюблять усі: ви – за простоту приготування, а решта – за хрускіт. Такі кришталики з легкістю замінять менш корисні магазинні чипси та сухарики.
Як приготувати сирні палички
Інгредієнти:
- кефір – 250 мл;
- сіль -1 ч. л;
- цукор – 1 ч.л;
- яйця – 2 шт.;
- сир твердий – 100 г;
- петрушка – 10 г;
- борошно — 450 г;
- розпушувач тіста – 10 г;
- рафінована олія для смаження.
Спосіб приготування:
- У велику миску вбиваємо 2 яйця, додайте сіль та цукор і добре перемішуємо. Додаємо кефір і знову ретельно розмішуємо. Твердий сир натираємо на невеликій тертці та додаємо в яєчно-кефірну масу, ретельно перемішуємо. За бажанням можна додати дрібно нарізану зелень.
- Всипаємо просіяне борошно і розпушувач тіста. Замішуємо тісто. Воно має вийти м’яким та еластичним, але не липнуло до рук.
- Розкочуємо тісто в пласт 5 мм. Розрізаємо пласт тіста на палички шириною 1 см та довжиною 6-8 см.
- Обсмажуємо палички у великій кількості розпеченої олії до золотистості. Викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.
Сирні палички найкраще подавати із сирним соусом. Смачного!