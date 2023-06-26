Просто змішайте кефір та сир: гору сирних паличок за цим рецептом приготуєте за 10 хвилин

Такі палички вийдуть хрусткими зовні, ніжні всередині

Сирні палички – універсальна страва. Її можна подати з будь-яким соусом, або як додаток до перших страв. Це повноцінний сніданок і гарна закуска під фільм.

Сирні палички за рецептом "1 хвилина" полюблять усі: ви – за простоту приготування, а решта – за хрускіт. Такі кришталики з легкістю замінять менш корисні магазинні чипси та сухарики.

Як приготувати сирні палички

Інгредієнти:

кефір – 250 мл;

сіль -1 ч. л;

цукор – 1 ч.л;

яйця – 2 шт.;

сир твердий – 100 г;

петрушка – 10 г;

борошно — 450 г;

розпушувач тіста – 10 г;

рафінована олія для смаження.

Спосіб приготування:

У велику миску вбиваємо 2 яйця, додайте сіль та цукор і добре перемішуємо. Додаємо кефір і знову ретельно розмішуємо. Твердий сир натираємо на невеликій тертці та додаємо в яєчно-кефірну масу, ретельно перемішуємо. За бажанням можна додати дрібно нарізану зелень. Всипаємо просіяне борошно і розпушувач тіста. Замішуємо тісто. Воно має вийти м’яким та еластичним, але не липнуло до рук. Розкочуємо тісто в пласт 5 мм. Розрізаємо пласт тіста на палички шириною 1 см та довжиною 6-8 см. Обсмажуємо палички у великій кількості розпеченої олії до золотистості. Викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.

Сирні палички найкраще подавати із сирним соусом. Смачного!