Варення, як золотий мармелад: як приготувати густу заготовку з черешень
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Дуже смачне варення
Ми розповідали, як готувати смачне полуничне варення. Тепер ділимось секретами приготування заготовки з черешень.
Для того, щоб приготувати густе варення, в якому буде ложка стояти, треба взяти всього лише два продукти — черешню та цукор. Як його варити, розповіли на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- Черешня – 1000 г (без кісточок)
- Цукор – 800 г
Спосіб приготування:
- Черешню миємо, видаляємо кісточки. Додаємо до ягід 1/3 частину цукру, перемішуємо та ставимо на вогонь у каструлі з товстим дном.
- Проварюємо до утворення сиропу. Його варто злити через друшляк. Потім такий сироп можна використати для компоту або ж приготувати желе.
- Ягоди повертаємо у каструлю для подальшого варіння. Всипаємо залишок цукру, перемішуємо і варимо впродовж 15 хвилин.
- Гаряче варення розкладаємо у стерилізовані банки й закручуємо стерильними кришечками. Перевертаємо їх, накриваємо рушником чи ковдрою і тримаємо в такому стані, поки варення не охолоне.
Густе варення з черешні зберігаємо у прохолодних умовах. Також ми ділились рецептом смачної кабачкової ікри.