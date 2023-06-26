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Варення, як золотий мармелад: як приготувати густу заготовку з черешень

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така заготовка буде тішити всю зиму
Така заготовка буде тішити всю зиму. Фото 24 канал

Дуже смачне варення

Ми розповідали, як готувати смачне полуничне варення. Тепер ділимось секретами приготування заготовки з черешень.

Для того, щоб приготувати густе варення, в якому буде ложка стояти, треба взяти всього лише два продукти — черешню та цукор. Як його варити, розповіли на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • Черешня – 1000 г (без кісточок)
  • Цукор – 800 г

Спосіб приготування:

  1. Черешню миємо, видаляємо кісточки. Додаємо до ягід 1/3 частину цукру, перемішуємо та ставимо на вогонь у каструлі з товстим дном.
  2. Проварюємо до утворення сиропу. Його варто злити через друшляк. Потім такий сироп можна використати для компоту або ж приготувати желе.
  3. Ягоди повертаємо у каструлю для подальшого варіння. Всипаємо залишок цукру, перемішуємо і варимо впродовж 15 хвилин.
  4. Гаряче варення розкладаємо у стерилізовані банки й закручуємо стерильними кришечками. Перевертаємо їх, накриваємо рушником чи ковдрою і тримаємо в такому стані, поки варення не охолоне.

Густе варення з черешні зберігаємо у прохолодних умовах. Також ми ділились рецептом смачної кабачкової ікри.

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#Рецепт #Варення #Черешня #Заготівля