Варення, як золотий мармелад: як приготувати густу заготовку з черешень

Дуже смачне варення

Ми розповідали, як готувати смачне полуничне варення. Тепер ділимось секретами приготування заготовки з черешень.

Для того, щоб приготувати густе варення, в якому буде ложка стояти, треба взяти всього лише два продукти — черешню та цукор. Як його варити, розповіли на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

Черешня – 1000 г (без кісточок)

Цукор – 800 г

Спосіб приготування:

Черешню миємо, видаляємо кісточки. Додаємо до ягід 1/3 частину цукру, перемішуємо та ставимо на вогонь у каструлі з товстим дном. Проварюємо до утворення сиропу. Його варто злити через друшляк. Потім такий сироп можна використати для компоту або ж приготувати желе. Ягоди повертаємо у каструлю для подальшого варіння. Всипаємо залишок цукру, перемішуємо і варимо впродовж 15 хвилин. Гаряче варення розкладаємо у стерилізовані банки й закручуємо стерильними кришечками. Перевертаємо їх, накриваємо рушником чи ковдрою і тримаємо в такому стані, поки варення не охолоне.

Густе варення з черешні зберігаємо у прохолодних умовах. Також ми ділились рецептом смачної кабачкової ікри.