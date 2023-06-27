Пишний омлет за французьким рецептом: ви більше не починатимете ранок по-іншому
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Сніданок захопить усіх!
У Франції існує легенда, що дівчину, яка не вміє приготувати смачний омлет, не брали заміж. Так що фантазії французів можна позаздрити — пишні омлети вони точно вміють готувати!
Сьогодні ми приготуємо чудовий французький омлет Пуляр. Така проста у приготуванні страва за рецептом "Главреда" точно приведе у захват усіх ваших близьких. Тому беремо яйця, олію, сіль та спеції та йдемо готувати.
Як приготувати омлет
Інгредієнти:
- яйця — 4-5 шт;
- масло вершкове або оливкове — для смаження;
- сіль та спеції — за смаком.
Спосіб приготування:
- Холодні яйця миємо під прохолодною водою.
- Акуратно відокремлюємо білки від жовтків.
- Жовтки солимо, перчим додаємо спеції до смаку. Акуратно збиваємо їх вилкою.
- Білки переливаємо в чисту чашу і збиваємо в пишну щільну піну не менше 5-6 хвилин.
- Сковороду розігріваємо з оливковою або вершковою олією. Виливаємо жовтки і обсмажуємо 1 хвилину, щоб вийшов тонкий млинець.
- Силіконовою лопаткою перекладаємо в сковороду білки та розподіляємо красиво.
- Накриваємо омлет Пуляр кришкою на 3-4 хвилини, смажимо на мінімальному вогні.
- Відкриваємо кришку та натискаємо силіконовою лопаткою на омлет. Якщо білок не прилипає, омлет цілком готовий.
Омлет можна відразу розрізати навпіл і подавати з улюбленими овочами чи смачним рисом. Їжте та насолоджуйтесь!