Найпростіший рецепт запечених крилець: скільки не приготуйте, з’їдять усі

У будь-якій незрозумілій ситуації запікайте крильця — близькі точно будуть задоволені!

Необхідно приготувати швидко обід чи вечерю? Рекомендуємо запекти курячі крильця в духовці. Мабуть, це один із найшвидших способів подати смачну страву, витративши на приготування мінімум продуктів, часу та енергії.

Для приготування такої страви за рецептом РrostoWаy необхідно лише мінімум інгредієнтів, які завжди є на кухні, та й часу на його приготування ви витратите небагато. Але гарантуємо – перед такими ароматними, соковитими та смачними запеченими крильцями з травами ніхто не встоїть.

Як запекти курячі крильця з травами

Інгредієнти:

курячі крила – 1 кг;

оливкова олія — 3 ст. л.;

сік із половинки лимона;

чебрець – кілька гілочок;

зелень.

Спосіб приготування:

Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії та лимонного соку. Лимонний сік додайте не весь — він нам ще знадобиться. Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця. Надішліть м’ясо в розігріту до 220 градусів духовку на 15 хвилин. Переверніть та запікайте м’ясо ще 10–15 хв. Посипте крильця порізаною зеленню, збризкайте лимонним соком і подавайте.

Найкраще таку страву подавати до улюбленого рису або апетитних овочів. Готуйте та їжте із задоволенням!