Найпростіший рецепт запечених крилець: скільки не приготуйте, з’їдять усі
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У будь-якій незрозумілій ситуації запікайте крильця — близькі точно будуть задоволені!
Необхідно приготувати швидко обід чи вечерю? Рекомендуємо запекти курячі крильця в духовці. Мабуть, це один із найшвидших способів подати смачну страву, витративши на приготування мінімум продуктів, часу та енергії.
Для приготування такої страви за рецептом РrostoWаy необхідно лише мінімум інгредієнтів, які завжди є на кухні, та й часу на його приготування ви витратите небагато. Але гарантуємо – перед такими ароматними, соковитими та смачними запеченими крильцями з травами ніхто не встоїть.
Як запекти курячі крильця з травами
Інгредієнти:
- курячі крила – 1 кг;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- сік із половинки лимона;
- чебрець – кілька гілочок;
- зелень.
Спосіб приготування:
- Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії та лимонного соку. Лимонний сік додайте не весь — він нам ще знадобиться.
- Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця. Надішліть м’ясо в розігріту до 220 градусів духовку на 15 хвилин. Переверніть та запікайте м’ясо ще 10–15 хв.
- Посипте крильця порізаною зеленню, збризкайте лимонним соком і подавайте.
Найкраще таку страву подавати до улюбленого рису або апетитних овочів. Готуйте та їжте із задоволенням!