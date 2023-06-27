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Якщо є хліб та яйце: оригінальний перекус за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Начинку можна брати будь-яку
Начинку можна брати будь-яку. Фото 24 канал

Щоб смачно поснідати без зусиль

Ми розповідали, як готувати смачну угорську намазку на бутерброди. Тепер ділимось рецептом, що дозволить поснідати в найкоротший час.

Мова йде про гарячі бутерброди. Розповідаємо, як готувати їх так, щоб завжди вдавались. Секрет — у додаванні яйця. А начинку можна брати будь-яку.

Інгредієнти:

  • Багет
  • Твердий сир — 100 г
  • Ковбаса — скибочки

Для соусу:

  • 5 яєць
  • Олія — 45 мл
  • Молоко — 100 мл
  • Сир — 50 г
  • Сіль, перець, зелень, спеції — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Яйця змішуємо з нарізаною зеленню і тертим сиром, олією та молоком. Перемішуємо все. Можна пробити блендером — так маса буде одноріднішою.
  2. Хліб нарізаємо скибочками. Кожну скибочку вмочаємо в сирно-яєчну масу та одразу викладаємо на деко, застелене пергаментом.
  3. Зверху викладаємо шматочки ковбаси або будь-яким м'ясом. Посипаємо сиром.
  4. Відправляємо деко в розігріту до 180 градусів духовку. Час — близько 15-20 хвилин.

Начинку можна змінювати хоч щодня, тому такі бутерброди точно не набриднуть. Також ми розповідали, як приготувати смачний кабачковий торт.

Теги:
#Рецепт #Бутерброд #Сніданок