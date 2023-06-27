Якщо є хліб та яйце: оригінальний перекус за лічені хвилини
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Щоб смачно поснідати без зусиль
Ми розповідали, як готувати смачну угорську намазку на бутерброди. Тепер ділимось рецептом, що дозволить поснідати в найкоротший час.
Мова йде про гарячі бутерброди. Розповідаємо, як готувати їх так, щоб завжди вдавались. Секрет — у додаванні яйця. А начинку можна брати будь-яку.
Інгредієнти:
- Багет
- Твердий сир — 100 г
- Ковбаса — скибочки
Для соусу:
- 5 яєць
- Олія — 45 мл
- Молоко — 100 мл
- Сир — 50 г
- Сіль, перець, зелень, спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- Яйця змішуємо з нарізаною зеленню і тертим сиром, олією та молоком. Перемішуємо все. Можна пробити блендером — так маса буде одноріднішою.
- Хліб нарізаємо скибочками. Кожну скибочку вмочаємо в сирно-яєчну масу та одразу викладаємо на деко, застелене пергаментом.
- Зверху викладаємо шматочки ковбаси або будь-яким м'ясом. Посипаємо сиром.
- Відправляємо деко в розігріту до 180 градусів духовку. Час — близько 15-20 хвилин.
Начинку можна змінювати хоч щодня, тому такі бутерброди точно не набриднуть. Також ми розповідали, як приготувати смачний кабачковий торт.