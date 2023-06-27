Якщо є хліб та яйце: оригінальний перекус за лічені хвилини

Щоб смачно поснідати без зусиль

Ми розповідали, як готувати смачну угорську намазку на бутерброди. Тепер ділимось рецептом, що дозволить поснідати в найкоротший час.

Мова йде про гарячі бутерброди. Розповідаємо, як готувати їх так, щоб завжди вдавались. Секрет — у додаванні яйця. А начинку можна брати будь-яку.

Інгредієнти:

Багет

Твердий сир — 100 г

Ковбаса — скибочки

Для соусу:

5 яєць

Олія — 45 мл

Молоко — 100 мл

Сир — 50 г

Сіль, перець, зелень, спеції — до смаку

Спосіб приготування:

Яйця змішуємо з нарізаною зеленню і тертим сиром, олією та молоком. Перемішуємо все. Можна пробити блендером — так маса буде одноріднішою. Хліб нарізаємо скибочками. Кожну скибочку вмочаємо в сирно-яєчну масу та одразу викладаємо на деко, застелене пергаментом. Зверху викладаємо шматочки ковбаси або будь-яким м'ясом. Посипаємо сиром. Відправляємо деко в розігріту до 180 градусів духовку. Час — близько 15-20 хвилин.

Начинку можна змінювати хоч щодня, тому такі бутерброди точно не набриднуть. Також ми розповідали, як приготувати смачний кабачковий торт.