Бісквітний "чупа-чупс": повз такі кейк-попси діти точно повз не пройдуть

Коли у вашому меню з’являться кейк-попси, зникнуть інші солодощі

Чому б замість магазинних солодощів не приготувати вдома смачний десерт? Тим більше якщо це яскрава кулька, прикрашена строкатою обсипкою, яка точно сподобається вашим дітям?

Такі солодощі називаються кейк-попси і стали популярними вони років десять тому. Тепер це постійні смаколики на солодких дитячих столах. Приготувати їх за рецептом "Бути мамою" набагато простіше, ніж звичайні тістечка, але вони будуть виглядати не менш ефектно.

Як приготувати кейк-попси

Інгредієнти:

молоко згущене варене – 100 г.

Для бісквіта:

яйця курячі – 2 шт.;

рослинна олія – 75 мл;

шпинат – 200 г;

розпушувач – 1,5 ч. л.;

борошно — 125 г;

цукор – 100 г.

Для глазурі:

шоколад – 180 г;

вершки 10% — 30 мл;

вершкове масло – 20 г.

Спосіб приготування:

Для бісквіта подрібніть шпинат з олією. В окремій мисці змішайте борошно та розпушувач. Візьміть яйця, відокремте білки від жовтків. Білки збийте з цукром до стійких піків, додайте жовтки та акуратно перемішайте. У яєчну суміш введіть подрібнений шпинат з олією і збийте масу міксером. Додайте борошно з розпушувачем і перемішайте. Тісто перелийте у форму, змащену олією та присипану мукою. Випікайте 30-35 хвилин при 180°C. Готовий бісквіт витягніть із форми, остудіть і подрібніть на крихту. Після поступово додавайте до нього згущене молоко. З отриманої маси сформуйте кульки та відправте їх на 20-30 хвилин у холодильник. Розтопіть трохи шоколаду, вмочіть у нього трубочку або паличку і вставте в кожен кейк-попс. Заберіть заготовку в холодильник або морозилку на 15-20 хвилин. Для глазурі на водяній бані розтопіть шоколад, додайте вершки та масло. Перемішайте. Дістаньте кейк-попси та по черзі занурюйте їх у глазур. Щоб прибрати зайве, необхідно трохи прокрутити тістечко після того, як ви дістали його із шоколаду. Прикрасьте свій смак, дочекайтеся застигання глазурі та подавайте.

До речі, вдома ви можете приготувати згущене молоко. Радуйте себе та діток смачними цукерками!