Як нагодувати нехочуху звичайною картоплею: таке різнокольорове пюре діти зметуть швидко

Таку корисну картоплю діти наминатимуть із задоволенням

Діти – це гурмани, яких ще треба пошукати. І якщо спочатку зовнішній вигляд та оформлення страви їм не має значення, то потім батькам доведеться попітніти, щоб здивувати дітей та змусити їх поїсти.

Щоб полегшити цей процес, пропонуємо приготувати різнокольорове картопляне пюре за рецептом "Бути мамою". Ваших дітей точно привабить зовнішній вигляд такої страви і вони будуть їсти таку картоплю із задоволенням. Крім того, таке пюре спрацює, якщо дитина не любить овочі. Тому беремо продукти та йдемо готувати

Як приготувати картопляне пюре

Інгредієнти:

картопля;

молоко;

вершкове масло;

морква;

буряк;

броколі;

куркума чи шафран.

Кожен овоч потрібно спочатку готувати в окремому посуді, змішувати не потрібно. Можна їх натирати, а можна розминати за допомогою блендера – якщо овочі будуть у вигляді пюре, то навіть краще.

Спосіб приготування:

Для приготування пюре варимо картоплю, розминаємо, додаємо олію та молоко, щоб пюре вийшло ніжним та повітряним. Буряк варимо в шкірці, очищаємо і натираємо на тертці. Віджимаємо сік. Моркву відварюємо та протираємо на дрібній тертці. Броколі відварюємо протягом 15 хвилин і подрібнюємо. Ділимо картопляне пюре на 5 частин. У кожну частину підмішуємо різний сік і різні пюре: в першу частину додаємо буряковий сік, в другу морквяне пюре, в третю куркуму або шафран, в четверту пюре зі шпинату. П’ята залишається у своєму природному вигляді. Розкладаємо пюре у вигляді квітки чи за допомогою кондитерського шприца. Страва готова.

Ми вже розповідали раніше, як приготувати ідеальне картопляне пюре. Ви здивуєтеся, але рецепт відрізняється від того, до якого ми звикли.