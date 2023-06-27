Влаштуйте свято дітям: від желейних цукерок за цим рецептом вони будуть у захваті
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Не тільки смачні, а й корисні цукерки
Навіщо купувати сумнівні якості магазинні солодощі, якщо смачні десерти можна приготувати своїми руками? Наприклад, желейні цукерки можна легко зробити вдома — вони готуються просто, а задоволення подарують неймовірну кількість.
Найкрутіше в рецепті "Мета" — те, що ви самостійно зможете регулювати кількість необхідного вам цукру. Продуктів для приготування таких цукерок потрібно небагато, та й знайти ви можете в будь-якому магазині.
Як приготувати цукерки желейні
Інгредієнти:
- цукрова пудра — 200 г;
- полуниця – 300 г;
- желатин — 20 г;
- лимон — ½ шт.
Спосіб приготування:
- Розведіть у 100 мл води желатин, дайте постояти 15 хвилин.
- Полуницю промийте і покладіть у блендер, щоб добре перебити до стану пюре.
- Далі додайте в чашу розведений раніше желатин та цукрову пудру.
- Після змішування перекладіть в іншу ємність та нагрійте вміст на водяній бані, але не доводьте до кипіння.
- Видавіть із половинки плоду лимона сон, влийте до решти інгредієнтів, ще раз все добре перемішайте.
- Розлийте суміш по формах або в одну форму суцільним шаром. Дайте їй охолонути кілька хвилин, після чого відправте в холодильник.
Урізноманітнити своє меню можна десертом "Корівка ". Від цієї солодощі всі будуть у захваті.