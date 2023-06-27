Влаштуйте свято дітям: від желейних цукерок за цим рецептом вони будуть у захваті

Не тільки смачні, а й корисні цукерки

Навіщо купувати сумнівні якості магазинні солодощі, якщо смачні десерти можна приготувати своїми руками? Наприклад, желейні цукерки можна легко зробити вдома — вони готуються просто, а задоволення подарують неймовірну кількість.

Найкрутіше в рецепті "Мета" — те, що ви самостійно зможете регулювати кількість необхідного вам цукру. Продуктів для приготування таких цукерок потрібно небагато, та й знайти ви можете в будь-якому магазині.

Як приготувати цукерки желейні

Інгредієнти:

цукрова пудра — 200 г;

полуниця – 300 г;

желатин — 20 г;

лимон — ½ шт.

Спосіб приготування:

Розведіть у 100 мл води желатин, дайте постояти 15 хвилин. Полуницю промийте і покладіть у блендер, щоб добре перебити до стану пюре. Далі додайте в чашу розведений раніше желатин та цукрову пудру. Після змішування перекладіть в іншу ємність та нагрійте вміст на водяній бані, але не доводьте до кипіння. Видавіть із половинки плоду лимона сон, влийте до решти інгредієнтів, ще раз все добре перемішайте. Розлийте суміш по формах або в одну форму суцільним шаром. Дайте їй охолонути кілька хвилин, після чого відправте в холодильник.

Урізноманітнити своє меню можна десертом "Корівка ". Від цієї солодощі всі будуть у захваті.