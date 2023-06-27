Що любив пити Тарас Шевченко: як приготувати улюблений напій поета за два помахи руки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Подайте цей напій до столу — і всі здивуються!
"Довгі вечори просиджували ми влітку на Хрещатику в саду, за чаєм. Нескінченні велися між нами розмови та суперечки. Шевченко випивав склянку за склянкою зі словами: "А всипте, будьте ласкаві, ще чаю!", — саме так розповідав історик Микола Костомаров про свої зустрічі із Тарасом Шевченком у Києві 1846 року.
Український поет Тарас Шевченко найбільше напоїв любив чай. У нього поет любив додавати ром, причому так, що його друзі жартували: мовляв, Тарас п’є не чай з ромом, а ром з чаєм. Особливо напій оточив поет на засланні та після цього пив до кінця життя. Разом з Shuba пропонуємо улюблений письменник рецепт чаю з ромом. Перечитайте вірші Тараса Шевченка під його улюблений напій.
Як приготувати чай з ромом
Інгредієнти:
- чай чорний – 1 ч. л.;
- окріп – 150 мл;
- ром — 30 мл;
- мед — за смаком;
- кориця, палички — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Заваріть чай у чашці чи склянці для гарячих напоїв.
- Додайте ром і мед на смак (мед можна замінити цукром). Також можете покласти паличку кориці. Подавайте гарячий напій.
Що ж до улюблених страв Тараса Шевченка, то найбільше він любив борщ із карасями. Спробуйте цю популярну в XIX столітті страву — можливо, вам сподобається.