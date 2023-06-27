Спробуйте замість звичайних відбивних: курячі грудки за цим рецептом гості зметуть гарячими
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Страва суттєво заощадить вам час
М’ясо і картопля – два продукти, що ідеально поєднуються! Зазвичай ми звикли запікати м’ясо, а з картоплі готувати гарнір.
А що, якщо ці два продукти з’єднати та приготувати курячі грудки з картопляною начинкою? "Попоїсти" зазначає, що це найпростіший спосіб зробити курку соковитішою, а приготування обіду чи вечері — простіше.
Як приготувати курячі грудки з картопляною начинкою
Інгредієнти:
- куряче філе – 400 г;
- картопля – 2 шт.;
- сир голландський – 100 г;
- яйце куряче — 1 шт.;
- перець чорний мелений, сіль, панірувальні сухарі – за своїм смаком;
- вода.
Спосіб приготування:
- Курячі грудки ріжемо на стейки вздовж волокон. Кожен відбиваємо, солимо і перчимо до смаку.
- В окремій мисці змішуємо натерту картоплю на тертці картоплини, сир і яйце.
- Кладемо один курячий стейк на робочу поверхню, зверху розподіляємо картопляну начинку і закриваємо другим шматочком.
- Обвалюємо заготівлю в панірувальних сухарях. Кожну упаковуємо в папір для смаження. Розігріваємо сковороду. Готуємо на середньому вогні по 10 хвилин із кожного боку.
Для такого блюда не потрібен навіть гарнір. Курячі грудки можна подати з домашнім хлібом або овочевим салатом.