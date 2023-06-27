Спробуйте замість звичайних відбивних: курячі грудки за цим рецептом гості зметуть гарячими

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М’ясо і картопля – два продукти, що ідеально поєднуються! Зазвичай ми звикли запікати м’ясо, а з картоплі готувати гарнір.

А що, якщо ці два продукти з’єднати та приготувати курячі грудки з картопляною начинкою? "Попоїсти" зазначає, що це найпростіший спосіб зробити курку соковитішою, а приготування обіду чи вечері — простіше.

Як приготувати курячі грудки з картопляною начинкою

Інгредієнти:

куряче філе – 400 г;

картопля – 2 шт.;

сир голландський – 100 г;

яйце куряче — 1 шт.;

перець чорний мелений, сіль, панірувальні сухарі – за своїм смаком;

вода.

Спосіб приготування:

Курячі грудки ріжемо на стейки вздовж волокон. Кожен відбиваємо, солимо і перчимо до смаку. В окремій мисці змішуємо натерту картоплю на тертці картоплини, сир і яйце. Кладемо один курячий стейк на робочу поверхню, зверху розподіляємо картопляну начинку і закриваємо другим шматочком. Обвалюємо заготівлю в панірувальних сухарях. Кожну упаковуємо в папір для смаження. Розігріваємо сковороду. Готуємо на середньому вогні по 10 хвилин із кожного боку.

Для такого блюда не потрібен навіть гарнір. Курячі грудки можна подати з домашнім хлібом або овочевим салатом.