Рус

Не відрізнити від м’яса: хитрий рецепт кабачків у клярі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кабачки в клярі — найкраща страва літа
Кабачки в клярі — найкраща страва літа. Фото vazhnoznat.com

Корисна, ситна, смачна, та ще й низькокалорійна страва

Кабачки — це справжній скарб літа. Вони соковиті, бюджетні та швидко готуються, тому страв із них — багато-пребагато.

Але далеко не всі вони такі смачні, як сьогоднішні кабачки в клярі за рецептом "Важливо знати". Приготувати цю страву зможе навіть кулінар-новачок, а на смак вона нітрохи не поступиться найсоковитішим і ніжнішим відбивним!

Як приготувати кабачки в клярі

Інгредієнти:

  • 2 середні кабачки;
  • 100 г будь-якого твердого сиру;
  • 100 г панірувальних сухарів;
  • 50 г борошна;
  • 4 курячі яйця;
  • 1 ч. л. сушеної петрушки;
  • 1 ч. л. паприки;
  • сіль, мелений чорний перець — на смак.

Спосіб приготування:

  1. На нечищених кабачках зробити на них кілька смуг виделкою. Після цього нарізати кабачки тонкими пластинками в глибокий посуд, посолити, поперчити та залишити на 15 хвилин.
  2. В окремому посудині змішати сир, петрушку, паприку та яйця. В іншому посудині змішати борошно з панірувальними сухарями.
  3. Потрібно поперемінно опускати кожен кабачок спочатку в посудину з сиром, потім — в панірування. Після цього потрібно обсмажити кабачки на попередньо розігрітій сковороді по 5 хвилин із кожного боку.

Подавайте кабачки у клярі з улюбленим сирним соусом та насолоджуйтесь стравою. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома