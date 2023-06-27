Не відрізнити від м’яса: хитрий рецепт кабачків у клярі

Корисна, ситна, смачна, та ще й низькокалорійна страва

Кабачки — це справжній скарб літа. Вони соковиті, бюджетні та швидко готуються, тому страв із них — багато-пребагато.

Але далеко не всі вони такі смачні, як сьогоднішні кабачки в клярі за рецептом "Важливо знати". Приготувати цю страву зможе навіть кулінар-новачок, а на смак вона нітрохи не поступиться найсоковитішим і ніжнішим відбивним!

Як приготувати кабачки в клярі

Інгредієнти:

2 середні кабачки;

100 г будь-якого твердого сиру;

100 г панірувальних сухарів;

50 г борошна;

4 курячі яйця;

1 ч. л. сушеної петрушки;

1 ч. л. паприки;

сіль, мелений чорний перець — на смак.

Спосіб приготування:

На нечищених кабачках зробити на них кілька смуг виделкою. Після цього нарізати кабачки тонкими пластинками в глибокий посуд, посолити, поперчити та залишити на 15 хвилин. В окремому посудині змішати сир, петрушку, паприку та яйця. В іншому посудині змішати борошно з панірувальними сухарями. Потрібно поперемінно опускати кожен кабачок спочатку в посудину з сиром, потім — в панірування. Після цього потрібно обсмажити кабачки на попередньо розігрітій сковороді по 5 хвилин із кожного боку.

Подавайте кабачки у клярі з улюбленим сирним соусом та насолоджуйтесь стравою. Смачного!