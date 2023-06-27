Не відрізнити від м’яса: хитрий рецепт кабачків у клярі
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Корисна, ситна, смачна, та ще й низькокалорійна страва
Кабачки — це справжній скарб літа. Вони соковиті, бюджетні та швидко готуються, тому страв із них — багато-пребагато.
Але далеко не всі вони такі смачні, як сьогоднішні кабачки в клярі за рецептом "Важливо знати". Приготувати цю страву зможе навіть кулінар-новачок, а на смак вона нітрохи не поступиться найсоковитішим і ніжнішим відбивним!
Як приготувати кабачки в клярі
Інгредієнти:
- 2 середні кабачки;
- 100 г будь-якого твердого сиру;
- 100 г панірувальних сухарів;
- 50 г борошна;
- 4 курячі яйця;
- 1 ч. л. сушеної петрушки;
- 1 ч. л. паприки;
- сіль, мелений чорний перець — на смак.
Спосіб приготування:
- На нечищених кабачках зробити на них кілька смуг виделкою. Після цього нарізати кабачки тонкими пластинками в глибокий посуд, посолити, поперчити та залишити на 15 хвилин.
- В окремому посудині змішати сир, петрушку, паприку та яйця. В іншому посудині змішати борошно з панірувальними сухарями.
- Потрібно поперемінно опускати кожен кабачок спочатку в посудину з сиром, потім — в панірування. Після цього потрібно обсмажити кабачки на попередньо розігрітій сковороді по 5 хвилин із кожного боку.
Подавайте кабачки у клярі з улюбленим сирним соусом та насолоджуйтесь стравою. Смачного!